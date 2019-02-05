توقعات برج العقرب 2019 من ماغي فرح

يعتبر برج العقرب من الأبراج السماوية الإثنيْ عشر وهو البرج الثامن من الأبراج، وتمر الشمس في دائرته من اليوم الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى اليوم الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

يتميّز مواليد برج العقرب بالشخصية القياديّة الصلبة والقوية، والتي تتمتّع بمحبّة كبيرة وشعبيّة بين الناس؛ فهو يفرض احترامه وشخصيّته الفذّة عليهم، كما أنّه ذو ذكاءٍ حاد وعقل مدبر، وهادئ وصبور، وتصرّفاته رزينة ومحافظة، وهو حازم في قراراته، ومحترم وراقٍ في تعاملاته، ويكره أساليب الكذب والمراوغة والألاعيب والنصب، وملتزم وواعٍ، ويكره من يحاول انتقاده بالحديث اللاذع بقصد الإساءة أو الاستفزاز، وتراه يتحوّل من إنسان وديع مسالم ولطيف إلى عقرب سامٍ ومؤذٍ لا يحيد عن الانتقام حتى يردّ لنفسه الكرامة.

مولود العقرب متأجّج العاطفة، ذو كاريزما جذّابة جداً، ومثير للغرائز، تحبّ النساء فيه ذكاءه وعاطفته وعطاءه الكبير الّذي يقدمه في قالب جميل من الرجولة الفاتنة والمحبّبة لقلوب النساء جميعها، كما أنّ النساء يعشقن فيه غيرته الشديدة وشخصيّته الحاكمة والمتسلّطة أحياناً، كما أنّك ترى حاله ينقلب رأساً على عقب إذا أحسّ بأحدٍ يشاركه في حبيبته، ويفعل المستحيل بشراسة كي يحافظ على بقائها إلى جانبه ليشعر بالأمان العاطفيّ من جديد. ومولود العقرب إذا أحبّ كان شديد الوفاء لشريكته مخلصاً جداً، كما يتوقّع من الشريك المقابل أن يجزيه وفاءه بوفاء أكبر .

ومع ابتداء السنة الميلادية الجديدة 2019، يبحث جميع محبي ومتابعي الأبراج والحظ بالبحث عن التوقعات للسنة الجديدة وعادة ما يهتمون بمعرفة توقعات الأبراج لـ ماغي فرح 2019، وفي هذا الفيديو سوف نتعرف على توقعات برج العقرب لعام 2019 من ماغي فرح:

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