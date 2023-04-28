البوابة - اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم السبت 29 نيسان/أبريل 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك السبت 29 نيسان/أبريل 2023:

من صفات مواليد برج القوس الروتين ويحب المغامرة وهو صاحب شخصية متفائلة تحب الحياة، كريم إلى أبعد الحدود ولا يتردد في مساعدة من يحتاج إليه، شخصية صريحة وصادقة يكره الكذب ولا يسامح عليه.

توقعات برج القوس اليوم السبت 29 نيسان/أبريل 2023

توقعات برج القوس على الصعيد الصحي

توقعات برج القوس على الصعيد الصحي يا عزيزي تعاني من جفاف العيون وضعف النظر، اذهب إلى طبيبك واستشيره حتى لا تتفاقم الأمور لديك.

توقعات برج القوس على الصعيد المهني

توقعات برج القوس على الصعيد المهني أنت تشعر بعدم الراحة يا عزيزي في مكان العمل بسبب كثيرة الأحداث السلبية التي تحدث في العمل، حاول أن تأخذ إجازة لتتحسن الأمور.

توقعات برج القوس على الصعيد العاطفي

توقعات برج القوس على الصعيد العاطفي أنت تشعر بالوحدة القاتلة، لذلك حاول أن تخرج مع الأصدقاء ورفه عن نفسك أيضاً إذهب لمشاهدة فيلم في السينما، اشتري ملابس جديدة.

مشاهير برج القوس