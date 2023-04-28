البوابة - اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم الجمعة 28 نيسان/أبريل 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك الجمعة 28 نيسان/أبريل 2023:

من صفات مواليد برج الميزان رفقتهم عميقة، مخلص فى الحب والصدق، شخصية حنونة ورومانسية، النظام والترتيب، شخصية محبوبة ومسلية، يحب السلام ويتجنب الشجار في جميع أمور حياته.

توقعات برج الميزان اليوم الجمعة 28 نيسان/أبريل 2023

توقعات برج الميزان على الصعيد الصحي

توقعات برج الميزان على الصعيد الصحي التزم يا عزيزي بنظام صحي لكن دون مبالغة وأكثر من تناول البروتينات لتشعر بالشبع.

توقعات برج الميزان على الصعيد المهني

توقعات برج الميزان على الصعيد المهني في بداية صيف 2023 تبدأ بعمل مشروع صغير يا عزيزي بمساعدة الأقارب، لكن حاول أن لا تعطيهم كل الثقة.

توقعات برج الميزان على الصعيد العاطفي

توقعات برج الميزان على الصعيد العاطفي أنت تفكر يا عزيزي بعمل مفاجئة للشريك وشراء هدية ثمينة له، استمتع.

مشاهير برج الميزان

كيت وينسلت

مات دايمون

برونو مارس

بيلا حديد

أميتاب باتشان

زاك أفرون

كيت وينسليت

مونيكا بيلوتشي

أمينيم

كيم كارداشيان

ويل سميث

شيرين عبد الوهاب

فريد شوقي

هازال كايا

كاثرين زيتا جونز ومايكل دوغلاس

سيرينا وليامز

غوينيث بالثرو

سمية الخشاب

ديانا حداد

مونيكا بيلوتشي