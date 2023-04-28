البوابة - اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات برج الميزان اليوم السبت 29 نيسان/أبريل 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك السبت 29 نيسان/أبريل 2023:

من صفات مواليد برج الميزان رفقتهم عميقة، مخلص فى الحب والصدق، شخصية حنونة ورومانسية، النظام والترتيب، شخصية محبوبة ومسلية، يحب السلام ويتجنب الشجار في جميع أمور حياته.

توقعات برج الميزان اليوم السبت 29 نيسان/أبريل 2023

توقعات برج الميزان على الصعيد الصحي

توقعات برج الميزان على الصعيد الصحي ابتعد عن المكسرات المالحة واستبدلها باللوز والجوز الني.

توقعات برج الميزان على الصعيد المهني

توقعات برج الميزان على الصعيد المهني تبدأ بالتفكير بمشروع صغير وبسيط من باب التغيير لأنك تشعر بالملل من مشروعك.

توقعات برج الميزان على الصعيد العاطفي

توقعات برج الميزان على الصعيد العاطفي حاول أن تبحث عن نشاطات جديدة لأنك تشعر بالوحدة.

مشاهير برج الميزان

كيت وينسلت

مات دايمون

برونو مارس

بيلا حديد

أميتاب باتشان

زاك أفرون

كيت وينسليت

مونيكا بيلوتشي

أمينيم

كيم كارداشيان

ويل سميث

شيرين عبد الوهاب

فريد شوقي

هازال كايا

كاثرين زيتا جونز ومايكل دوغلاس

سيرينا وليامز

غوينيث بالثرو

سمية الخشاب

ديانا حداد

مونيكا بيلوتشي