توقف عن الابتسامة الوهمية في مكان العمل

نحن جميعًا متهمون بالابتسامة المزيفة خصوصا أمام رؤسائنا وعملائنا. فمن غير الممكن الحفاظ على علاقة ودية مع كل زميل أو عميل ، لذلك نقوم بتزييف هذه الابتسامة لأن العمل يتطلب ذلك. وسواء كنت موافق أم لا ، لا يمكننا إظهار عواطفنا في العمل في كل مرة. ولكن ، تبين أن الابتسامة المزيفة في مكان العمل هي أسوأ مما تتخيل لأنه يدفعك لاتباع عادات خاطئة أكثر.

الدراسة

وجدت دراسة جديدة أجراها الباحثون في ولاية بنسلفانيا وجامعة بوفالو أن الأشخاص الذين يبتسمون ابتسامة مزيفة امام الزملاء في مكان العمل أثناء النهار يشربون أكثر بعد ذلك.

وأظهرت نتائج الدراسة أن هؤلاء الأشخاص تورطوا أكثر في تعاطي الكحول بكثرة عندما كانوا خارج ساعات العمل.

لماذا يحدث هذا؟

يمكن أن يؤدي استنزاف المشاعر الإيجابية والود عندما لا ترغب في ذلك إلى الافراط في الشرب لاحقًا حتى لو كنت لا ترغب في ذلك.

في العديد من الوظائف ، يتم ربط المال بإظهار المشاعر الإيجابية أو كونك لطيفًا عندما لا ترغب في ذلك ، والمال يجلب لك الدافع لتجاوز ميولك الطبيعية ولكن القيام بذلك طوال اليوم يمكن أن يؤذيك.

ووجدت الدراسة أيضًا أن خطر التعرض للإفراط في شرب الكحول لم يكن مرتفعًا في مجال الصحة والتعليم.

نشرت الدراسة في مجلة علم نفس الصحة المهنية.