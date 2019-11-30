ثلاثة أشياء تعالج الحمى وثلاثة أشياء لا يجب عليك القيام بها

انه موسم الانفلونزا والزكام فالكل تقريباً من حولك يشكو من ارتفاع درجة الحرارة والسعال والعطس. هل مللت من أخذ الادوية والمشروبات العشبية من دون فائدة. دعنا نخبرك بأربع طرق سهلة لتخفيف الاعراض المزعجة.

ثلاثة أشياء يجب القيام بها :

اشرب الكثير من السوائل

هذا هو أول ما يخبرنا به الأطباء عندما نشكو من البرد والإنفلونزا. وذلك لأن ارتفاع درجة حرارة الجسم يمكن أن يؤدي إلى الجفاف بسرعة. ويفضل شرب الماء الدافئ والعصائر ومياه جوز الهند والشاي العشبي المصنوع في المنزل. إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا ، ينبغي ان تشرب من 8 إلى 12 كوبًا على الأقل في اليوم. شرب المزيد من السوائل يساعد جسمك أيضًا على التخلص من السموم.

خذ قسطاً من الراحة

البقاء نشيطًا يمكن أن يرفع درجة حرارة جسمك بالفعل. الراحة ستساعد في تقليل درجة الحرارة وستساعد في التعافي بشكل أسرع. على الرغم من أن الدواء ليس ضروريًا دائمًا ، يجب عليك استشارة الطبيب إذا كانت درجة حرارة جسمك أكثر من 102 فهرنهايت. استشر طبيبك إذا كانت الحمى مصحوبة بألم في الجسم أو صداع أو تيبس العنق أو ضيق في التنفس أو قيء أو أي علامات أخرى غير عادية والأعراض.

خذ حماما فاتراً

ضع منشفة رطبة على جبينك ومؤخرة رقبتك لخفض الحمى. يمكنك أيضًا تجربة الاستحمام باستخدام الإسفنج بالماء لتقليل الحمى بسرعة. لا تستخدم الماء البارد دون إذن طبيبك لأن ذلك قد يؤدي إلى الارتعاش ، مما قد يزيد من درجة حرارة الجسم. يجب أن تكون درجة حرارة الماء معتدلة لأن ذلك سيساعدك على الاسترخاء وسيقلل درجة حرارة الجسم.

ما لا يجب عليك فعله عندما تكون لديك حمى:

فرك الجسم بالكحول

هذه تقنية قديمة جدًا لتقليل الحمى، وهي ليست آمنة على الإطلاق. هذه التقنية ليست فعالة فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضًا إلى التسمم بالكحول.

اخذ حمام بارد

كما أوضحنا في وقت سابق أن الاستحمام قد يساعد في خفض درجة الحرارة ولكن استخدام الماء المثلج البارد يمكن أن يؤدي إلى ارتعاش الجسم وارتفاع درجة حرارة الجسم.

مضاعفة الأدوية

مضاعفة جرعة الدواء أو تناول نوعين مختلفين في وقت واحد ليس فقط غير فعال ولكن يمكن أن يكون خطيرًا أيضًا. لن تخفض درجة حرارة جسمك بسرعة وقد تلحق الضرر بأعضاء الجسم.