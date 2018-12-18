كرات الجبن المخروطية ( أكواز الصنوبر)

تعلمي معنا طريقة صنع كرات الجبن المخروطية ( أكواز الصنوبر) التي ستزين مائدة الكريسماس ...

المكونات:

1 (8 أوقية) علبة جبن كريمي

نصف كوب من المايونيز الخفيف

5 شرائح من اللحم المقدد، المطبوخ

1 ملعقة طعام بصل أخضر مفروم

1 ملعقة صغيرة الشبت المفروم

1/8 ملعقة شاي فلفل

1 ¼ كوب لوز كامل ، محمص

الطريقة:

يُمزج الجبن مع المايونيز ويُخلط جيداً في خلاط الطعام. تضاف قطع اللحم المقدد المطبوخ والبصل الأخضر والشبت والفلفل. تغطى وتوضع في الثلاجة.

يشكّل خليط الجبن الى كوزان من الصنوبر، توضع حبات اللوز في الجبنة بزاوية طفيفة لتشكل صفوفا كإبر الصنوبر. تزين بأغصان الروزماري.