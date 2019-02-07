5 أفضل علاجات طبيعية لعلاج ندوب جدري الماء

يمكن أن تتطور ندبات جدري الماء إذا خدشها المريض و قد تصبح هذه الندوب مزعجة لبعض الناس ، خاصة إذا كانت موجودة في أجزاء مرئية من الجسم ، مثل الوجه.

بعض العلاجات المنزلية والعلاجات الطبية قد تساعد في الحد من ظهور ندوب جدري الماء.

من الأفضل استشارة الطبيب قبل استخدام منتج طبيعي لإزالة الندبة.

تشتمل المنتجات الطبيعية:

الصبار/ الألوة فيرا

يحتوي نبات الصبار على واحدة من أكثر العلاجات الطبيعية فعالية في إزالة البقع السوداء التي يسببها جدري الماء. الألوة فيرا يمكن أن تغذي بشرتك ، وتعزز الخصائص المتجددة لبشرتك.

للاستخدام ، فقط ضع جل الألوة فيرا على بشرتك.

زبدة الكاكاو

زبدة الكاكاو هي دهون نباتية كريمية اللون مستمدة من حبوب الكاكاو. على الرغم من أنه يحتوي على مضادات الأكسدة ، والتي يمكن ترطيب البشرة بشكل فعال ، فمن غير المرجح أن يقلل من ظهور الندوب.

الترطيب

شرب ما يكفي من السوائل سوف يجعل جسمك رطبًا بشكل صحيح. هذا سيعزز وظائف الخلايا في جسمك.

زيت الورد

أفاد بحث اجري عام 2015 أن التطبيق اليومي لزيت الورد على الندوب قد يحسن مظهرها ، مما يقلل من تغير اللون والاحمرار.

فيتامين هـ

في عام 2016 أظهرت بعض الدراسات أن فيتامين E يؤدي إلى تحسن كبير في ظهور الندوب ، إلا أن البعض الآخر لم يبلغ عن أي فوائد.

أيضا ، وجدت بعض الدراسات أن فيتامين E يسبب آثارا ضارة إضافية ، مثل الحكة والطفح الجلدي.