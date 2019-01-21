جرانولا جوز الهند

جرانولا جوز الهند الذهبية، المقرمشة، المليئة باللوز ، رقائق جوز الهند ، الشوفان ، الكتان ، وجميع المكونات المفيدة الأخرى.

المكونات:

3 أكواب شوفان

1 كوب جوز الهند غير المحلى

1 كوب واحد يكوم اللوز المقطّع

1 كوب من الفستق المفروم

¼ كوب بذور الكتان

¾ كوب زيت جوز الهند ، مذاب

2 ملعقة طعام عسل

2 ملاعق طعام من شراب القيقب الحقيقي

1 ملعقة صغيرة قرفة

1ملعقة صغيرة ملح

½ كوب من الزبيب الذهبي أو غيرها من الفواكه المجففة

الطريقة:

يسخن الفرن على درجة حرارة 300 مئوية.

يمزج كل شيء (ما عدا الزبيب الذهبي) في وعاء كبير. ينشر الخليط على صينية كبيرة في طبقة رقيقة.

يخبز لمدة 30 دقيقة. يُضاف الزبيب الذهبي ويُخبز لمدة 15 دقيقة أخرى.

دع الجرانولا على صينية الخبز لمدة 10-15 دقيقة أخرى حتى تتشكل كالعناقيد.