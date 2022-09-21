جرانولا مع جوز الهند والكاجو والتوت البري

اخبزيها لمدة 10-15 دقيقة ، مع التقليب عدة مرات حتى يصبح لون الجرانولا بنيًا بشكل متساوٍ. بعد 10 دقائق ، اخلطي رقائق جوز الهند لتطهى لمدة 5 دقائق الأخيرة. راقبيها لأنها يمكن أن تتحول بسرعة مظلمة للغاية. عندما يصبح لونه بنياً ذهبياً ، أخرجيه من الفرن واتركيها تبرد على صينية الخبز. سوف ينضج عندما يبرد. يقلّب التوت البري ثم ينقل إلى وعاء نظيف عندما يبرد تمامًا .