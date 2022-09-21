جرانولا مع جوز الهند والكاجو والتوت البري استمتع بهذه الجرانولا في وجبة الإفطار، جرب رشها فوق وعاء من لبن الزبادي اليوناني والفاكهة. هذه الوصفة صحية وسريعة.
جرانولا مع جوز الهند والكاجو والتوت البري
المكونات:
5 ورقات ماتزو (أي نوع: دقيق كامل ، جودار ، حنطة ، خالي من الغلوتين)
150 جرام كاجو مقطع خشن
150 جرام لوز مقشر أو عادي ، مقطع خشن
6 ملاعق كبيرة زيت عباد الشمس
80 مل شراب القيقب
½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
75 جرام رقائق جوز الهند
100 جرام توت بري مجفف
جرانولا مع جوز الهند والكاجو والتوت البري
الطريقة:
- سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية / 180 درجة مئوية بمروحة / تبطن صينية الفرن بورق الخبز. قطّع الماتزو إلى قطع صغيرة في وعاء كبير واخلطها مع المكسرات المفرومة.
- اخلطي زيت عباد الشمس وشراب القيقب والقرفة ونصف ملعقة صغيرة ملح في وعاء منفصل ثم اسكبي هذا الخليط فوق المكونات الجافة. تخلط جيداً حتى تتغطى وتوضع على صينية الخبز.
- اخبزيها لمدة 10-15 دقيقة ، مع التقليب عدة مرات حتى يصبح لون الجرانولا بنيًا بشكل متساوٍ. بعد 10 دقائق ، اخلطي رقائق جوز الهند لتطهى لمدة 5 دقائق الأخيرة. راقبيها لأنها يمكن أن تتحول بسرعة مظلمة للغاية. عندما يصبح لونه بنياً ذهبياً ، أخرجيه من الفرن واتركيها تبرد على صينية الخبز. سوف ينضج عندما يبرد. يقلّب التوت البري ثم ينقل إلى وعاء نظيف عندما يبرد تمامًا.
- يقدم مع الحليب أو الزبادي اليوناني والفواكه المفرومة.
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