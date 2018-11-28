أسباب جفاف اليدين وطرق حلّها!

من أسباب جفاف اليدين عدم اختيار الصابون المناسب لتغسيل اليدين

العديد من الناس يواجه مشكلة جفاف اليدين وخصوصاً في فصل الشتاء والتي تسبب لهم الإحراج وكذلك تسبب لهم الألم في حالة الجفاف الشديد الذي يؤدي إلى الإصابة بالجروح، ويجب على الشخص المصاب معرفة الأسباب المؤدية إلى جفاف اليدين ومن ثم التوجه إلى العلاج وتجنب السبب.

من أسباب جفاف اليدين:

1- عدم اختيار الصابون المناسب لتغسيل اليدين، بحيث يتمّ اختيار الصابون المحتوي على العديد من المواد الكيميائية الضارة والتي تسبب الجفاف لليدين بسبب إزالة الرطوبة الداخلية منها، وكذلك كثرة استخدام المنظّفات التي تحتوي على مواد ضارة جداً لليدين، والتي تؤدي إلى إصابة الجلد بالتهيج والالتهاب.

2- تعريض اليدين بشكل مباشر لأشعة الشمس الضارّة، والتي تسبب لهما التلف والجفاف، فهي تخترق البشرة وتعمل على إحداث خلل في الكولاجين.

3- الإصابة بمرض السكري، وظهور اليدين جافتين كعرض من أعراض هذا المرض، حيث إن مرض السكري يضعف الدورة الدموية في كافة أنحاء الجسم، ويزيد من التخلص من سوائل الجسم بواسطة التبول.

4- السباحة في المسابح المليئة بالكلور لفترات طويلة؛ لأنّ الكلور يسبب التلف للبشرة بحيث يقوم بإزالة الطبقة الدهنية من البشرة مما يسبب جفافها وفقدانها لرطوبتها.

5- التقدم في السن وفقدان البشرة لحيويتها ومرونتها، وتصبح غير قادرة على تكوين الزيوت الطبيعيّة بالشكل الكافي.

6- الإصابة ببعض الأمراض التي تستدعي أخذ بعض العلاجات القوية التي تسبب جفاف البشرة.

7- الأمراض الجلدية المتعددة كالأكزيما، والصدفية.

8- تعريض اليدين للماء الساخن ، حيث إن الماء الساخن يجفّف البشرة ويخلّصها من الدهون والزيوت الطبيعيّة.

9- عدم قيام الغدة الدرقية بعملها بالشكل السليم.

10- جفاف اليدين بسبب تعرضها للهواء البارد جداً أو الهواء الساخن.

علاج جفاف اليدين:

- تناول الأغذية المحتوية على الفيتامينات والسوائل كالفواكه والخضراوات.

- شرب كميات كافية من المياه يومياً، ومعالجة الجروح بشكل فوري قبل تفاقم المشكلة وإصابتها بالالتهابات والتقرّحات.

- ارتداء القفازات المناسبة والصحية عند الخروج من المنزل في فصل الشتاء.

- لذا يمكن اللجوء إلى بعض الوصفات الطبيعيّة التي تحمي الجلد من الجفاف وتخلصه من هذه المشكلة، مثل:

* تقشير الجلد بواسطة الملح الخشن وزيت الزيتون، حيث إنّ التقشير يزيل الخلايا الميتة ويعيد نضارة البشرة، ويعزّز من رطوبتها.

* خليط الليمون والعسل، فهو يعمل على ترطيب البشرة.

* دهن اليدين بالغليسرين وماء الورد.

* صنع عجينة من الموز والأفوكادو، ووضعها على اليدين لمدة 15 دقيقة وشطفها بعد ذلك بالماء البارد.

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