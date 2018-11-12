نهى نبيل تعتمد نقشة جلد الثعبان في آخر إطلالتها (www.instagram.com/nohastyleicon)

تغزو نقوش جلد الثعبان مجدداً الموضة النسائية لخريف 2018 لتمنح المرأة إطلالة شرسة تعكس جرأتها و أسلوبها المميز. وأوضح خبراء الموضة أن نقوش جلد الثعبان تزين هذا الموسم كلا من الملابس والأحذية والحقائب.