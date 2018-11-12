بالصور: "جلد الثعبان" يغزو ثياب خريف 2018
نهى نبيل تعتمد نقشة جلد الثعبان في آخر إطلالتها (www.instagram.com/nohastyleicon)
تغزو نقوش جلد الثعبان مجدداً الموضة النسائية لخريف 2018 لتمنح المرأة إطلالة شرسة تعكس جرأتها و أسلوبها المميز. وأوضح خبراء الموضة أن نقوش جلد الثعبان تزين هذا الموسم كلا من الملابس والأحذية والحقائب.
حيث تمتاز هذه النقوش بسهولة تنسيقها مع الألوان الأخرى، الهادئة والصارخة معاً ،ويعود الفضل بذلك لألوانها الأساسية المطفأة، وهي البيج والرمادي بلون الفحم والرمادي المائل للبني.
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