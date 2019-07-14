أمور تظهر أناقتكِ بالتأكيد....ابدأي بها اليوم!

هناك بعض التفاصيل الصغيرة المهمة لأي امرأة تريد أن تصبح بكامل جمالها وأناقتها.

وهنا، نعرض لك بعض الأشياء التي لا يمكن لكِ سيدتي أن تتخلي عنها في حياتكِ اليومية، من وحي تقرير أعدته صحيفة Good House الروسية.

كريمات البشرة

كريمات البشرة من أكثر منتجات التجميل استخدامًا وشيوعًا بين النساء؛ فهي تغذي البشرة وترطبها، وتضفي عليها رائحة عطرة وتساعد على نضارتها، لكن عليكِ أن تحسني اختيار الكريم الذي يتلاءم مع بشرتك.

الرموش الاصطناعية

تضفي الرموش الاصطناعية مظهرًا جميلًا وجذابًا على المرأة، فضلًا عن أنها سهلة الاستخدام. لذلك، من الرائع أن يكون ضمن أدوات التجميل الخاصة بكِ رموش اصطناعية تضعينها في بعض المناسبات الخاصة، كنوع من التغيير.

قبعة صغيرة وكبيرة

في فصل الشتاء، تعتبر القبعة الصغيرة التي تغطي الأذنين مهمة جدًا بالنسبة لكل امرأة؛ وذلك حتى تؤمّن الحماية لشعركِ والدفء لأذنيكِ. أما في فصل الصيف، فيفضل استخدام القبعة الصغيرة الرياضية لحماية الرأس من الشمس.

كما يُمكنك استعمال القبعة الكبيرة؛ إذ تضيف إليكِ –عزيزتي– سمة الأناقة والرقي، وستكون مناسبة جداً لكِ على شاطئ البحر.

العطور والشموع المعطرة

تعتبر العطور عنصرًا حيويًا وضروريًا في حياة أي امرأة؛ إذ تضفي عليها الأنوثة والجمال والرقي، كما تكشف مدى تميز ذوقها. أيضًا، حاولي أن تجعلي الشموع المعطرة من طقوس الاستحمام؛ إذ تسهم في بث الراحة والهدوء النفسي.

الحذاء ذو الكعب العالي

أعلم أن هذا الأمر قد يبدو صعبًا على امرأة تحب الأحذية الرياضية والأرضية! لكن من الجيد أن يكون لديكِ أحذية ذات كعب عالٍ، على الأقل زوجان أو ثلاثة للمناسبات، شريطة أن تكون ذات ألوان مختلفة وراقية.

الجوارب ذات الأصابع

يعتبر هذا النوع من الجوارب جميلًا ومرِحًا لفصل الشتاء، وتفضله أغلب السيدات في الاستعمال المنزلي.

الملابس الداخلية المناسبة

هناك تشكيلة متنوعة ومختلفة من الملابس الداخلية؛ لذلك ينبغي أن تقتني أنواعًا مختلفة من الملابس الداخلية التي تتلاءم مع مختلف أنواع ملابسكِ.

فعلى سبيل المثال، يُستحسن ألا ترتدي الملابس الداخلية التي ترتديها في الحياة اليومية مع جينز ضيق، مع فستان جميل ومثير أو تنورة قصيرة.

بنطلون أسود وآخر جينز

من بين الأشياء التي لا بد من أن تكون موجودة في خزانة أي امرأة أنيقة ومتألقة، بنطلون أسود ذو مقاس يتلاءم مع جسمها.

كما تعد بناطيل الجينز الضيقة من المقتنيات التي لا يمكن لأي امرأة الاستغناء عنها في حياتها اليومية؛ إذ يُمكن ارتداؤها للذهاب إلى العمل أو التسوق أو حتى للقيام بجولة رفقة الأصدقاء؛ لأنها مريحة جدًا عند الحركة.

فساتين السهرة

بطبيعة الحال، من الضروري أن تشتري المرأة الجميلة والأنيقة عددًا من فساتين السهرة المثيرة والرائعة، فقد تأتي مناسبة فجأة دون تخطيط مسبق، وحينها ستشعرين بأنكِ في ورطة!

النباتات والأزهار

صاحبات الذوق العالي غالباً ما يمتلكن أزهارًا على مكاتبهن أو في منازلهن؛ إذ تهتم أي امرأة أنيقة بالديكور والشكل الجميل، ولا شك في أن الزهور من أجمل ما قد تراه أعيننا.

الأجهزة الرياضية

تعد الأنشطة الرياضية ضرورية للغاية في حياة أي امرأة جميلة ترغب في الحفاظ على رشاقتها وجمالها، ولأن النوادي قد تكون مكلفًة أو بعيدًة عن المنزل أو العمل، يستحسن أن تشتري أحد الأجهزة الرياضية المنزلية، على غرار الدراجة الثابتة أو آلة المشي الكهربائية.

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