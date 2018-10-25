3 نصائح للحفاظ على جمالك عند السفر بالطائرة

كوني مستعدة حتى تستمتعين بالاجازة

من المهم أن تكوني جميلة في كل حالاتك واحوالك سواء كنت على الارض أم في الطائرة. مع اقتراب موسم الاجازات الصيفية، والاعياد، كل الحقائب أصبحت جاهزة ولكن ماذا عنك أنتِ، هل أنت مستعدة؟ تعالي معنا لنتعرف على أهم النصائح التي ستساعدك على الاستمتاع بالرحلة بكامل اناقتك وجمالك:

1. الحفاظ على الترطيب: اثناء الطيران من المهم جدا أن تحافظي على الرطوبة بشكل جيد وهذا يعني شرب الكثير من الماء لأن الهواء في الطائرة يمكن أن يترك جسمك وجلدك جافا جدا.

2. لا تتخلى عن كريم الوقاية من الشمس: مهما كانت المسافة، يجب ان لا تستغني عن كريم الوقاية من الشمس، حاولي تجنب الاشعة المباشرة للشمس، عن طريق ارتداء القبعة أو القفازات اذا امكن.

3. استعدي قبل السفر: قبل موعد السفر بحوالي أسبوع، ابدئي بالاستعداد، قومي بصبغ وقص شعرك، نزع الشعر غير المرغوب به، تدريم الاظافر، وعمل تدليك للظهر والاكتاف، كل هذا سوف يساعدك على السفر وانتِ مرتاحة دون قلق.