جميلة البوابة: نصائح لتقليل إلتهاب الجلد بعد إزالة الشعر الزائد

تعرفي على أسباب التهاب الجلد وعالجيها قبل أن تتفاقم

عادة ما تندلع البثور والحبوب بعد إزالة الشعر بالشمع أو السكر، بسبب البكتيريا التي تزيد من تهيج الجلد. مما يسبب ألما وإزعاجاً وإحراجا أيضا للنساء اللاتي يرغبن في ارتداء ملابس البحر أو الفساتين، وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تساعد على منع ذلك:

التقشير: قبل القيام بالشمع أو السكر سواء في البيت أو الصالون ينصح بالقيام بتقشير البشرة عن طريق فرك الجلد بكريم تقشير مناسب. التخلص من الجلد الميت والبكتيريا يساعد في الحصول على بشرة نظيفة ونضرة وخالية من البثور. بالطبع لا تفركي كثيرا.

النظافة: التأكد من استخدام أدوات نظيفة لإزالة الشعر بالشمع أو السكر.

كريم قابض للبشرة: مباشرة بعد إزالة الشعر الزائد بالشمع أو السكر، قومي بتوضع دواء قابض للبشرة. تجنبي لمس الجلد إذا كان ملتهباً.

لا التعرق: تجنبي القيام بأي نشاط بدني في أول يوم بعد إزالة الشعر الزائد لأن التعرق يمكن أن يفاقم تهيج الجلد.