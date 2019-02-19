رغم بلوغها الخمسين... تعرفي علي طريقة جينيفر أنيستون في الحفاظ علي شبابها الدائم



ولطالما سأل الصحفيون أنيستون عن سر جمالها، واحتفاظها بمظهرها الشاب، رغم بلوغها الخمسين، وكانت ترد دوماً بأنها تتبع روتين بسيط للغاية للعناية بجمالها وشبابها.



وفيما يلي مجموعة أسرار شاركتها أنيستون عن جمالها على مر السنين، حسب موقع ذيس إنسايدر:





العناية تبدأ من الداخل

في 2016، أخبرت أنيستون مجلة فوج عن فلسفتها الشاملة عن الجمال، "أود أن أقول إن الأمر يتعلق فقط بحب نفسك وحب ما أُعطي لك، فنحن بحاجة إلى دراسة ما نأكله وكيف نعتني ببشرتنا، والحصول على ليلة نوم جيدة أمر بالغ الأهمية، وكذلك بالنسبة لشرب كمية كافية من الماء".



الإكثار من شرب الماء

أخبرت أنيستون مجلة شيب في 2010 أنها تشرب نحو 3 لتر ماء يومياً، وفي 2016، قالت لمجلة إن ستايل، إن الماء والنوم والشمس، هي أفضل مقومات لمكافحة الشيخوخة.



النظام الغذائي الصحي

تأكل جينيفر الكثير من الفواكه والخضروات، وإلى جانب الترطيب الدائم للبشرة، تعتمد على نظام غذائي صحي للحفاظ على جمال وشباب بشرتها، وفي نفس الوقت، تتجنب الأطعمة المقلية والمشروبات الغازية والكحولية.



علاجات السبا

تحرص جينيفر بشكل دائم على الوصول إلى أفضل محترفي العناية بالبشرة ومراكز السبا في جميع أنحاء العالم، وهي من عشاق العناية الميكروية بالبشرة والتي تعمل على تحفيز عضلات الوجه وتشد الجلد.



تجربة الأشياء الغريبة

لا تخشى جينيفر تجربة الأشياء الجديدة باسم الجمال، وفي 2014، أخبرت مجلة الصحة النسائية أنها تستخدم غذاء ملكات النحل الذي حصلت عليه من فرنسا.



الحمّام الشمسي

تدرك جينيفر أهمية فيتامين د لصحة البشرة والشعر، ما يجعلها تداوم على حمام الشمس الذي يساعد في تشكيل هذا الفيتامين، وتُدمن استخدام الواقي الشمسي الذي تحتفظ به بجوار الحمام وفي المسبح والسيارة وحتى المطبخ.