جمبري ترياكي بالأرز

بإضافة القليل من المكونات الإضافية إلى جهاز طهي الأرز ، يمكنك طهي وجبة كاملة مرة واحدة. يعتبر طبق الروبيان الترياكي بالأرز بديلاً سهلاً وصحيًا عن الأطعمة السريعة...

المكونات:

1/2 رطل جمبري نيء متوسط ​​الحجم

1 بصلة صغيرة

1 كوب بازلاء مجمدة

1.5 كوب أرز ياسمين غير مطبوخ

2 حص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور

2 كوب ماء

1/4 كوب صلصة الصويا

2 ملعقة كبيرة سكر بني

الطريقة:

إذا كانت الجمبري مجمدة، قم بإذابتها أولاً عن طريق وضعه في مصفاة وتشغيل الماء البارد فوقه حتى يذوب (يستغرق هذا بضع دقائق فقط).

يقطع البصل إلى مكعبات صغيرة وتوضع في قاع إناء الأرز مع البازلاء المجمدة . يُضاف الأرز غير المطبوخ والثوم المفروم والزنجبيل المبشور. قلّب هذه المكونات معًا.

نضيف الجمبري فوق مزيج الأرز ، ثم نسكب 2 كوب ماء. أغلق الغطاء واضبط الطباخ على إعداد "الأرز الأبيض". سيبدأ جهاز طهي الأرز في التسخين وبمجرد وصول المحتويات الموجودة بالداخل إلى درجة الحرارة المناسبة ، سيبدأ في العد التنازلي لوقت الطهي (12 دقيقة لطرازي).

بمجرد أن ينتهي جهاز طهي الأرز من دورة الطهي ، اتركه يرتاح لمدة 5-10 دقائق إضافية على دورة الحفاظ على الدفء قبل فتح الغطاء. أثناء الانتظار ، تخلط صلصة الصويا والسكر البني معًا.

أخيرًا ، يفتح الغطاء وتسكب مزيج صلصة الصويا فوق المحتويات الموجودة في قدر الأرز. استخدم مضرب أرز لطي الصلصة برفق مع الأرز. تقدم ساخنة مع السراتشا أو البصل الأخضر المقطّع إذا رغبت في ذلك.