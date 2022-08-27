جمبري حلو وحامض في 10 دقائق هذا الجمبري الحلو والحامض هو مزيج من النكهات المختلفة- الصلصة الحلوة والحامضة تغلف كل قطعة من الجمبري المقرمشة لصنع طبق لا يقاوم. أفضل ما في الأمر ، أن وصفة الجمبري الحلو والحامض يمكن تحضيرها في غضون 10 دقائق فقط!

جمبري حلو وحامض في 10 دقائق

المكونات:

جمبري:

½ رطل (220 جم) جمبري نيء مقشر ومزيل العرق والذيل

ملح وفلفل حسب الذوق

2 ملعقة كبيرة زيت للقلي

2 حص ثوم مفروم

الصلصة الحلوة و الحامضة:

نصف كوب (85 جرام) عسل

3 ملاعق كبيرة (45 مل) خل أرز

2 ملعقة كبيرة صلصة الصويا

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة صلصة هوزين

1 ملعقة كبيرة نشا ذرة

2 ملعقة كبيرة ماء

اختياري للتقديم:

أرز أبيض

بذور السمسم وشرائح البصل الأخضر للتزيين

جمبري حلو وحامض في 10 دقائق

الطريقة:

اخفقي مكونات الصلصة (باستثناء نشا الذرة والماء) معًا في وعاء صغير .

في وعاء صغير آخر ، اخفقي نشا الذرة والماء معًا .

يتبل الجمبري بالملح والفلفل حسب الرغبة .

ضعي مقلاة على نار متوسطة وغطي السطح بالزيت .

بمجرد أن يسخن الزيت ، أضيفي الجمبري إلى المقلاة واطهيها لمدة دقيقة تقريبًا. ثم اقلبيها واطبخيها لمدة دقيقة أخرى .

يُضاف الثوم المفروم إلى المقلاة ويُطهى لمدة 10 ثوانٍ حتى تفوح رائحته .

تُسكب الصلصة في المقلاة وتُطهى على نار خفيفة لبضع دقائق. بمجرد أن تبدأ الصلصة في الغليان ، أضيفي مزيج نشا الذرة والماء إلى المقلاة واطهيها حتى تتكاثف الصلصة .

قدمي الجمبري الحلو والحامض فوق الأرز الأبيض مع بذور السمسم والبصل الأخضر .

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