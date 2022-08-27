جمبري حلو وحامض في 10 دقائق هذا الجمبري الحلو والحامض هو مزيج من النكهات المختلفة- الصلصة الحلوة والحامضة تغلف كل قطعة من الجمبري المقرمشة لصنع طبق لا يقاوم. أفضل ما في الأمر ، أن وصفة الجمبري الحلو والحامض يمكن تحضيرها في غضون 10 دقائق فقط!
جمبري حلو وحامض في 10 دقائق
المكونات:
جمبري:
½ رطل (220 جم) جمبري نيء مقشر ومزيل العرق والذيل
ملح وفلفل حسب الذوق
2 ملعقة كبيرة زيت للقلي
2 حص ثوم مفروم
الصلصة الحلوة و الحامضة:
نصف كوب (85 جرام) عسل
3 ملاعق كبيرة (45 مل) خل أرز
2 ملعقة كبيرة صلصة الصويا
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
2 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة صلصة هوزين
1 ملعقة كبيرة نشا ذرة
2 ملعقة كبيرة ماء
اختياري للتقديم:
أرز أبيض
بذور السمسم وشرائح البصل الأخضر للتزيين
جمبري حلو وحامض في 10 دقائق
الطريقة:
- اخفقي مكونات الصلصة (باستثناء نشا الذرة والماء) معًا في وعاء صغير.
- في وعاء صغير آخر ، اخفقي نشا الذرة والماء معًا.
- يتبل الجمبري بالملح والفلفل حسب الرغبة.
- ضعي مقلاة على نار متوسطة وغطي السطح بالزيت.
- بمجرد أن يسخن الزيت ، أضيفي الجمبري إلى المقلاة واطهيها لمدة دقيقة تقريبًا. ثم اقلبيها واطبخيها لمدة دقيقة أخرى.
- يُضاف الثوم المفروم إلى المقلاة ويُطهى لمدة 10 ثوانٍ حتى تفوح رائحته.
- تُسكب الصلصة في المقلاة وتُطهى على نار خفيفة لبضع دقائق. بمجرد أن تبدأ الصلصة في الغليان ، أضيفي مزيج نشا الذرة والماء إلى المقلاة واطهيها حتى تتكاثف الصلصة.
- قدمي الجمبري الحلو والحامض فوق الأرز الأبيض مع بذور السمسم والبصل الأخضر.
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