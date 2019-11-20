جميلات التسعينات وأبرز العارضات يتألقن في حفل Lincoln Center Corporate Fund 

اجتمع كوكبة من أبرز النجوم والمشاهير يوم الاثنين، في حفل Lincoln Center Corporate Fund السنوي في نيويورك.

أُقيم الحفل مساء الاثنين، في قاعة "أليس تولي" بمركز "لينكولن" للفنون المسرحية، في منهاتن، وتم فيه تكريم رجل الاعمال والملياردير الأمريكي " ليونارد أ. لودر"، وهو رئيس مجلس إدارة شركة العلامة الشهيرة "إيستي لودر".

جمع الحفل الفخم مجموعة من أبرز النجمات والعارضات، بما في ذلك جميلات التسعينات "اليزابيث هيرلي" و"بروك شيلدز"، بالإضافة إلى "كارلي كلوس" وحليمة عدن"، اللواتي خطفن الأنظار بإطلالاتهن، التي نستعرضها من خلال صحيفتي "ديلي ميل" البريطانية، و"نيويورك ديلي نيوز الأمريكية، بالإضافة إلى مجلة "ومينز وي ديلي".

إليزابيث هيرلي

خطفت النجمة البريطانية ذات الـ 54 عامًا الأنظار بإطلالة متلألئة، حيث تألقت بفستان طويل مُصمم من الباييت الذهبي، تزين بسلاسل ذهبية متدلية عند الاكتاف والخصر.

كما أضفت "إليزابيث" مزيدًا من الجاذبية لإطلالتها بمكياج عيون قوي وخصلات ويفي، بالإضافة إلى قلادة وأقراط ذهبية وحذاء بنفس اللون، بينما اختارت كلتش باللون الأسود.

كارلي كلوس

أبرزت العارضة الأمريكية (27 عامًا) رشاقتها بفستان أرجواني أنيق من علامة "كوشين" بلغ ثمنه 2578 دولار. تميز الفستان بتصميمه الانسيابي البسيط، وأبرزت "كارلي" إطلالتها بكلتش مميزة باللون الفضي البراق، بالإضافة إلى حذاء واكسسوار براق أيضًا، فضلًا عن مكياج قوي وتصفيفة عصرية.

بروك شيلدز

بإطلالة براقة وابتسامة ساحرة، لفتت النجمة "بروك شيلدز" (54 عامًا)، الأنظار بفستان كحلي لامع ذا تصميم مميز، حيث بدت وكأنها نسقته مع قميص كلاسيكي.

هذا واكملت بروك اطلالتها بشفاه مزينة بالأحمر الزاهي ومكياج عيون ناعم، وتركت شعرها منسدل، كما اختارت حذاء وكلتش باللون الأسود.

حليمة عدن

بدت حليمة (22 عامًا) في غاية الجاذبية بإطلالة براقة أنيقة، حيث ارتدت فستان من التل الأسود مغطى بحبات الباييت البراقة بدرجات جمعت بين الأزرق والفضي، كما أبرزت خصرها الرشيق بحزام جلدي. وأكملت حليمة اطلالتها بالتربون، كما لفتت الأنظار بمكياج عينيها الأزرق.

جينيفر هدسون

اعتمدت الممثلة والمغنية الأمريكية اطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان طويل بالأزرق الزاهي تميز بتصميمه المستوحى من الكيمونو والكورسيه المخملي.

كما تميز الفستان بقصّة صدر V جريئة، هذا وركزت جينيفر (38 عامًا) في مكياجها على آيشادو قوي وشفاه نيود، بالإضافة إلى اكسسوار بسيط وتسريحة كعكة.

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