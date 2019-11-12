أفضل أزياء النجمات على السجاده الحمراء في مهرجانPeople's Choice Awards 2019

ظهرت النجمات في المجالات المختلفة كالغناء والتمثيل وعروض الأزياء بكامل اناقتهم على السجادة الحمراء في مهرجانPeople's Choice Awards 2019 لتكريم افضل الشخصيات التي تتمتع بنفوذ وتأثير كبير في الاوساط الفنية والإجتماعية.

ونشرت عدة صحف ومجلات مثل " ديلي ميل "، " إي أون لاين " و " ياهو"، إطلالات النجمات في هذا الحدث السنوي وأكثر الأزياء الجميلة التي تالقن بها:

جينيفر أنستون:

على الرغم من بلوغها عامها ال50، إلا أن جيينفر أنستون ظهرت في المهرجان بفستان أسود طويل مكشوف الكتف وأكتفت بإكسسوارات بسيطة بخواتم واقراط ماشية أظهرت جمال أطلالتها وبجت كفتاه ثلاثينية، وكانت جيينفر محط الأنظار ليس فقط بسبب فستانها الأنيق ولكن لإجهاشها في البكاء اثناء تسلمها جائزة المهرجان عن أفضل ممثلة لعام2019 لدورها في فيلم Murder Mystery.

غوين ستيفاني:

ظهرت المغنية الامريكية الشهيرة غوين ستيفاني بثوب ابيض بأوشحة سوداء ثقيلة من الخلف مع بوت أسود طويل وجورب شبكي من بيت أزياء فيرا وانج تبلغ قيمته 8405 دولار.

زيندايا:

ظهرت الممثلة الأمريكية زيندايا بثوب أسود بسيط وأنيق مكشوف البطن من دار أزياء كريستوفر اسبر وتبلغ قيمته 2686 دولار ورفعت شعرها بكعكة شعثاء واقراط ماسية صغيرة وحمرة شفاه بلون جرئ.

كيم كارداشيان :

ظهرت نجمة برنامج تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بثوب أنيق من جلد الثعبان بقيمة 307 دولار فقط من فيرساتشي الذي اظهر منحنيات جسدها بشكل واضح.

كلوي كارداشيان:

ظهرت بفستان اسود شفاف من الاعلى من تصميم لاكوان سميث مع فتحة ساق طويلة كشفت عن رشاقتها وأسدلت شعرها بلونه الاشقر الفاتح على كتفيها مع مكياج برونزي صارخ.

كريس جينير:

ظهرت كريس جينير ببدلة سوداء رائعة الجمال مكونة من ثلاث قطع بزخارف فضية على منطقة الكتفين من تصميم ألكسندر ماكوين وفي كل مرة تطل فيها تثبت أن العمر مجرد رقم.

كيلي رولاند:

ظهرت المغنية الأمريكية كيلي رولاند بثوب بوهيمي بالونين الابيض والرمادي من مجموعة المصممة الهولندية ايريس فان هيربين واكتفت كيلي بإكسسوارات خفيفة وحمرة شفاه جريئة لإكمال إطلالتها.

إريكا جين:

اعتمدت المغنية الأمريكية إريكا جين على صيحة البليزر القصير بدون سروال من تصميم مصمم الأزياء البولندي كريستوفر كين.

جينا ديوان:

ظهرت الممثلة والراقصة الامريكية جينا ديوان بفستان أحمر حريري بسيط من تصميم المصمم الأمريكي من أصل فلبيني مونيك لويلير.

كارين غيلار:

ظهرت الممثلة والمنتجة الأسكتلندية كارين غيلار بثوب ابيض تقليدي من مجموعة فيكتور وولف للأزياء.

كورتني كارداشيان:

ظهرت نجمة برنامج تليفزيون الواقع كورتني كارداشيان ببدلة على غرار ما ارتدته والدتها كريس جينير ولكن بدلة كورتني كانت بسترة واسعة مفتوحة تكشف حمالة صدرها و بتقليمات طولية لامعة من مجموعة المصمم الهندي الأمريكي نعيم خان.

سارة هايلاند:

ظهرت الممثلة الأمريكية سارة هايلاند بثوب رقيق ومميز باللون البرتقالي مع زخارف عند منطقة الصدر وأعلى الفخذين باكسسورات نجمة البحروفتحتين لساقيها من مجموعة المصمم الإيطالي فاوستو بوجليسي.

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