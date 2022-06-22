جميلة البوابة: أحدث موضة الجينز لموسم صيف 2022 يعتبر العثور على الجينز المثالي من أصعب الأشياء التي قد تواجهنا. أليس ذلك. ولكن إذا قمت بذلك بشكل صحيح، فإن حياتك ستتغير وستشعر وكأنك وجدت كنزاً ثميناً وليس قطع ثياب وحسب.

في الواقع ، الجينز ضروري للغاية في كل خزانة ملابس. سواء كنت في المدينة أو خارج المدينة ، يهيمن الجينز على قائمة الاختيارات. فالجينز يلائم الجاكيت شبه الرسمية أو البلوزات المحبوكة وحتى القمصان وينقلك من زي العمل إلى زي عطلة نهاية الاسبوع في غمضة عين.

ولأن الجينز هو الاختيار الأول والأمثل للشباب والكبار على حد سواء، نقدم لكم أحدث موضة الجينز لموسم صيف 2022:

جميلة البوابة: أحدث موضة الجينز لموسم صيف 2022

الجينز الملون

من الجدير بالذكر أن موضة الجينز متعدد الألوان كانت شائعة قبل عدة سنوات وها هي اليوم تعود في موسم صيف 2022. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الألوان البسيطة، يمكن اختيار ظلال كلاسيكية في هذه الحالة ، أو الالتزام بأي لون أزرق غير تقليدي ، مثل الدنيم الكالح أو الشاحب.

يمكنك أيضًا استلهام الطبيعة من خلال ارتداء الجينز الذي يتميز بظلال خافتة لشروق الشمس أو الغابات الخضراء.

جميلة البوابة: أحدث موضة الجينز لموسم صيف 2022

الجينز الواسع

يعود الجينز ذو الساق العريضة الى رفوف المتاجر هذا الصيف ليسمح لك بحرية الحركة في الصيف دون الشعور بالحر. لاستكمل اطلالة الجينز يفضل ارتداء قميص أو تي شيرت على شكل حرف V.

جميلة البوابة: أحدث موضة الجينز لموسم صيف 2022

الجينز النيلي

يعود الجينز النيلي الداكن مرة أخرى إلى الظهور في صيف عام 2022 ، بعد موجة البنطلونات الجينز الباهتة. حيث شوهدت الألوان الداكنة الأنيقة في عروض ايف سان لوران وديور، مما يثبت أنها الخطوة الأكثر جدية لجعل الجينز يبدو احترافيًا .

جميلة البوابة: أحدث موضة الجينز لموسم صيف 2022

الجينز منخفض الخصر

لا تزال موضة الجينز ذو الخصر المنخفض قوية بعد موسم الربيع. بعد ظهوره لأول مرة على منصة عروض أزياء فيرساتشي وميسوني ، اكتسب الجينز ذو الخصر المنخفض أيضًا طابع الموافقة باسم المصمم. يمكنك ارتداء هذه الإطلالة مع بلوزة من الساتان برقبة عالية أو بلوزة بياقة مدورة!

جميلة البوابة: أحدث موضة الجينز لموسم صيف 2022

تنانير الجينز الطويلة

الدخول التالي هذا الصيف هو لتنانير الجينز الطويلة. قد تبدو تنورة الجينز صعبة في الصيف، ولكن في الواقع ، انها أنيقة ورائعة وجاهزة للاستخدام. يمكن ارتداء هذا التنورة ببساطة مع الأحذية الرياضية، يمكنك أيضًا تزيين نفسك بأدنى حد من المجوهرات.

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