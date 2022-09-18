جميلة البوابة: أساسيات استخدام أداة لف الرموش تأثير الرموش الملتفة لا مثيل له ، خاصةً عندما تعمل كأساس لتأثير الرموش الدراماتيكية المنتشرة. إذا كنت لا تزال تحاول الحصول على الالتفاف المثالي لرموشك ، فقد حان الوقت لتضمين أداة لف الرموش في مجموعة أدوات التجميل الخاصة بك.

هذا الجهاز ذو المظهر المخيف يمكن أن يجعلنا نفكر انه ضار للرموش، ولكن الإجابة المختصرة هي كلا. قبل أن ندخل في كيفية لف رموشك باستخدام أداة لف الرموش كجزء من روتين جمالك ، دعنا ننتقل إلى ما يجب فعله وتجنب التسبب في أضرار غير ضرورية لرموشك. اساسيات شراء أداة لف الرموش:

جميلة البوابة: أساسيات استخدام أداة لف الرموش

الأساسيات:

ابدأ باختيار أداة لف الرموش المناسبة

تختلف رموش كل شخص عن الآخر ، وقد لا يعمل جهاز لف الشعر المناسب لشخص واحد من أجلك. من المهم أن تفهمي ما تتطلبه رموشك ، لذا ضعي في اعتبارك شكل عينيك وطول رموشك عند اختيار أداة لف الرموش. اختاري أداة لف الرموش ذات المشابك الطويلة لضمان حصولك على رموش ملتفة.

قم بتنظيف أداة لف الرموش

قم بوضع أداة لف الرموش على قائمة أدوات المكياج التي تحتاج إلى التنظيف ، لأن عدم القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى إصابة العين بالعدوى. من السهل تنظيفها بالماء والصابون. تعد المناديل المبللة لإزالة المكياج أيضًا طريقة ممتازة لإزالة الماسكارا والقاذورات من أداة لف الرموش. للتنظيف والتطهير الشاملين ، استخدم مجفف الشعر على أعلى إعداد.

قبل وضع الماسكارا ، لفي رموشك

قومي دائمًا بلف رموشك أولاً ، ثم ضعي الماسكارا ، وليس العكس. قد يؤدي الترتيب بالعكس إلى تلطيخ أداة لف الرموش بالماسكارا الامر الذي قد يتسبب في تكسر رموشك. نتيجة لذلك ، فإن أدوات لف الرموش لها سمعة سيئة في إتلاف الرموش. المشكلة في الأسلوب الخاص بك!

جميلة البوابة: أساسيات استخدام أداة لف الرموش

تذكري أن تلفي للأعلى

كثيرًا ما ينسى الناس تثبيت أداة لف الرموش على رموشهم ورفع الاداة ببطء، ولكن هذه خطوة مهمة لا يجب عليك تخطيها. سيعطي هذا رموشك بعض اللف والرفع الفوري للرموش ، بالإضافة إلى الحفاظ على اللفة لفترة أطول من الوقت.

لا تستخدمي نفس أداة لف الشعر إلى أجل غير مسمى

بشكل عام ، أدوات لف الرموش ليست من النوع الذي يمكن استخدامه إلى أجل غير مسمى دون استبداله. سيصبح لف رموشك أقل جاذبية حيث تبلى حافة الاداة بمرور الوقت. تتوفر وسائد بديلة لبعض أدوات لف الرموش ، مما يسمح لك بالاستمرار في استخدام الاداة لفترة طويلة من الوقت. ومع ذلك، بالنسبة لبعض الموديلات ، قد تكون هناك حاجة إلى أداة جديدة.

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