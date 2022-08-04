جميلة البوابة: أسرار الجمال الإمبراطوري الصيني هل تعلم أن الكثير من مصنعي منتجات العناية بالبشرة اليوم قد استندوا في الواقع إلى تركيبات خاصة من ممارسات التجميل الصينية القديمة؟

لذا فبدلاً من اختيار سلع هؤلاء المصنّعين ، من الأفضل بكثير أن تجربي العادات العريقة للنساء من الصين. هذا لأنها خالية من المواد الكيميائية الحديثة التي يمكن أن تضر أكثر مما تنفع.

جميلة البوابة: أسرار الجمال الإمبراطوري الصيني

تحظى النساء الصينيات في جميع أنحاء العالم هذه الأيام بالتبجيل لبشرتهن المثالية. لم يكن الأمر مفاجئًا لأنهن ما زلن يمارسن بعضًا من أكثر عادات الجمال فعالية من وطنهن الأم والتي صمدت أمام اختبار الزمن - نعلم جميعًا مدى جودة الصينيين في الحفاظ على تقاليدهم.

لكن أليس من الصعب اختيار بعض طقوس الجمال الصينية القديمة في هذا اليوم وهذا العصر؟ حسنًا ، ليس حقًا. طالما يوجد متجر للأعشاب أو الأطعمة الصحية ، يمكنك الوصول إلى بعض الأشياء الضرورية.

لذلك دون مزيد من التشويق، إليك بعض أسرار الجمال المدهشة مباشرة من الصين القديمة:

جميلة البوابة: أسرار الجمال الإمبراطوري الصيني

شرب الكثير من شاي الأعشاب

ليس سراً أن هناك الكثير من أنواع شاي الأعشاب القادرة على التخلص من السموم في الجسم. إزالة السموم هي في الواقع روتين جمال مهم جدًا يجب على كل امرأة على هذا الكوكب أن تمارسه. ذلك لأن تخليص الجسم من تلك المواد السامة يمكن أن يساعد في جعل البشرة تبدو متوهجة حقًا. كما أن إزالة السموم بشاي الأعشاب يجعلك أقل عرضة للإصابة بجميع أنواع مشاكل الجلد مثل البثور وحب الشباب والصدفية لأن الدم الذي يمر عبر الأوردة يكون أكثر نظافة وأنقى.

جميلة البوابة: أسرار الجمال الإمبراطوري الصيني

تطبيق ماء الأرز

في هذه الأيام ، قد يكون من المربك جدًا أن تضع امرأة مثلك يديها على تونر للوجه يمكنه حقًا إزالة الأوساخ وبقايا الماكياج، وتقليص المسام ، والتحكم في إنتاج الزيت.

حسنًا ، لم تواجه النساء الصينيات القدامى أي مشكلة في تحقيق أهداف الجمال تلك لأنهن اكتشفن كل شيء: لقد اعتمدن على ماء الأرز. كل ما عليك فعله هو نقع الأرز في الماء لعدة دقائق حتى يبدو الماء كالحليب. ضعي هذا على وجهك باستخدام كرة قطنية للحصول على أكثر تونر فعالية.

جميلة البوابة: أسرار الجمال الإمبراطوري الصيني

استخدام قناع الوجه من حبوب المونج

تقول الشائعات أن الإمبراطورة وو ، الحاكمة الوحيدة في كل تاريخ الصين ، كانت تتمتع ببشرة شابة مذهلة حتى في الثمانينيات من عمرها! يقال إن سرها كان الاستخدام المنتظم لقناع الوجه من حبوب المونج الممزوجة مع Motherwort وخلاصة الشاي الأخضر - وكل هذه المكونات يمكنك شراؤها بسهولة هذه الأيام!

جميلة البوابة: أسرار الجمال الإمبراطوري الصيني

الاعتماد على مسحوق اللؤلؤ

مسحوق اللؤلؤ - الاسم وحده يثير الجمال والأناقة الخالدة. حسنًا، يعد تطبيقه المنتظم أحد أفضل الأسرار المحفوظة للنساء المذهلات من الصين القديمة. في هذه الأيام ، يمكنك بسهولة شراء مسحوق اللؤلؤ من متاجر الأعشاب الصينية عبر الإنترنت. عادة ما يتحول إلى قناع للوجه بخلطه مع ملعقة كبيرة من صفار البيض وملعقة كبيرة من العسل. أيضًا ، قد تبحث عن بعض منتجات العناية بالبشرة التي تدرج مسحوق اللؤلؤ كأحد المكونات المستخدمة.

جميلة البوابة: أسرار الجمال الإمبراطوري الصيني

استخدام مسحوق الفطر

بالنسبة لمشاكل الجلد المختلفة ، اعتمدت النساء الصينيات القدامى على الفطر المسحوق في كل مرة. يتم تصنيعه عن طريق تجفيف الفطر، ثم تحويله إلى مسحوق. بعد ذلك ، يتم تصنيعه في عجينة ويستخدم كحل موضعي لمجموعة متنوعة من مشاكل التجميل.

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