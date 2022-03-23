جميلة البوابة: 3 حيل كورية لبشرة شابة تهيمن منتجات التجميل الكورية على العالم ، وإذا لم تكن قد جربتها بعد ، فقد حان الوقت لتجربتها. إذا كنت من محبي الدراما الكورية وثقافة البوب، فنحن على يقين من أنك ستقع في حب منتجات K-beauty لأنها فعالة جدًا! إذا كنت لا تزال جديدًا على مصطلح "K-Beauty" ، فنحن نقدم لك ثلاث حيل بسيطة تقسم بها جميع النساء الكوريات الجنوبيات للحصول على بشرة شابة!

جميلة البوابة: 3 حيل كورية لبشرة شابة

لقد بحثنا قليلاً ووجدنا العديد من حيل الجمال الكوري وجربنا ثلاثة منهم ، وعلينا أن نعترف ، لقد فوجئنا بالنتائج. شعرت أن البشرة أصغر سنًا وأكثر ثباتًا ونعومة من أي وقت مضى ، وإذا كنت ترغب في تجربة نفس الشيء ، فإليك نظرة على ثلاث طرق بسيطة لمكافحة الشيخوخة يمكن القيام بها وأنت مرتاحة في منزلك.

جميلة البوابة: 3 حيل كورية لبشرة شابة

1.مسح الوجه بقطعة قماش ساخنة

كل ما عليك فعله هو تقشير وجهك وتنظيفه بعمق بقطعة قماش من الشاش مغموسة في الماء الساخن وتدليك وجهك بنفس الطريقة يوميًا ، باستخدام ضربات مختلفة - من الأعلى إلى الأسفل وستفاجأ برؤية بشرة مشدودة في الداخل. ما يقرب من أسبوعين.

جميلة البوابة: 3 حيل كورية لبشرة شابة

2. تمرين الوجه

يوجا الوجه هي شيء جديد في الدول الغربية ولكنه تقليد قديم في كوريا، وهو عبارة عن تمارين للفم. فقط قم بمراجعة حروف العلة - a ، e ، i ، o ، u مرارًا وتكرارًا كلما كنت جالساً لوحدك، هذا التمرين البسيط يحسن الدورة الدموية في الفم إلى حد كبير.

جميلة البوابة: 3 حيل كورية لبشرة شابة

3. اضغط بإصبعك على وجهك

وفقاً للطريقة الكورية قم النقر بأصابعك على وجهك بحركة دائرية بعد وضع كريم الوجه. قم بتغطية كل جانب من وجهك - من الخدين إلى الجبهة إلى الذقن والفك. لن يؤدي النقر على الوجه إلى زيادة الدورة الدموية فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى ترطيب الوجه بفضل الكريم.

جميلة البوابة: 3 حيل كورية لبشرة شابة

لماذا "الجمال الكوري" يحكم العالم؟

في كوريا ، يأتي الجلد دائمًا في المركز الأول. إنهم يقدرون البشرة على أنها أكثر أهمية من المكياج أو الموضة. سر بشرتهم هو أنهم يستخدمون مكونات بديلة وحيوانية وطبيعية لم تفكر الكثير من ماركات العناية بالبشرة في استخدامها في الماضي.

المكونات:

تتنوع المكونات من الشاي الأخضر ، السكوريا البركانية ، موسين الحلزون ، كولاجين، سم النحل ، إلى مستخلص نجم البحر وحليب الحمير.

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