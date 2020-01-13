جميلة البوابة: أسرار العناية بالبشرة الدهنية

تحتاج البشرة الدهنية الى عناية خاصة للتخلص من المظهر اللامع وظهور البثور وبالتالي تحسين مظهر بشرتك. تتلخص الخطوات الأساسية للعناية بالبشرة الدهنية على الشكل التالي:

من الضروري تنظيف البشرة الدهنية بشكلٍ عميق لأن تراكم الدهون مع الأتربة والشوائب يؤدي إلى سد المسام واحتباس الدهون في البشرة مما يسبب في ظهور البثور. نظفي بشرتك مرتين يوميًا بغسول وجه خاص بالبشرة الدهنية ويفضل أن يحتوي الغسول على مكونات طبيعية.

تجنبي الإفراط في عدد مرات التنظيف حتى لا تصيبين البشرة بالالتهاب الذي سيؤدي لزيادة إفراز الدهون .

تجنبي استعمال الصابون واستعملي منظف خاص بالبشرة الدهنية .

المواظبة على استخدام تونر بعد غسيل الوجه. التونر يقوم باغلاق المسام الواسعة وبالتالي يمنع دخول الشوائب والأتربة التي تسبب البثور.

استعمال ماسكات التنظيف العميق التي تحسن من مظهر البشرة وملمسها.

استعملي واقٍ من الشمس عند التعرض لأشعة الشمس.

ضرورة استخدام المرطب المخصص للبشرة الدهنية. اختاري المرطبات الخاصة بالبشرة الدهنية التي لا تحتوي على زيوت ضمن مكوناتها.

