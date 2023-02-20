البوابة - تتمتع الممثلة الامريكية جوليا روبرتس بمزيج فريد من الجمال والموهبة والكاريزما التي جعلتها واحدة من أكثر الممثلات المحبوبات والأيقونات في كل العصور. فجوليا تتمتع بجمال خالد كلاسيكي وعصري ، بعيونها المشرقة وبشرتها المتوهجة وابتسامتها المميزة.

موهبتها في التحول إلى مجموعة متنوعة من الشخصيات سمحت لها بالتميز عن الآخرين وجذب الجماهير لعقود. سحرها وذكائها وروح الدعابة التي تتمتع بها جعلها محبوبة بشكل لا يصدق، كما أن شخصيتها وتواضعها جعلها محبوبة أكثر.

جميلة البوابة: أسرار جوليا روبرتس لبشرة شابة

إتباع هذه الأسرار سيضمن حصولك على بشرة نضرة

1. حافظي على البساطة: روبرتس من محبي الحد الأدنى من المكياج و روتين العناية بالبشرة. إنها تفضل أن تبقي مظهرها طبيعيًا، وتستخدم فقط عددًا قليلاً من المنتجات.

2. استخدمي المنتجات الطبيعية: تلتزم روبرتس باستخدام المنتجات الطبيعية والعضوية. كما تختار منتجات خالية من الكبريتات والبارابين والمواد الكيميائية القاسية الأخرى.

3. انطلقي إلى التوهج: للحصول على بشرة مشرقة ، تستخدم روبرتس زيتًا للوجه كجزء من نظام جمالها اليومي. فهي تقسم بزيت الأرجان أو الجوجوبا للحفاظ على بشرتها رطبة ومتوهجة.

4. لا تبخلي بالكريم الواقي من الشمس: روبرتس تحب استخدام الكريم الواقي من الشمس وتتأكد دائمًا من تطبيقه قبل أن تخرج. وتوصي باستخدام عامل حماية من الشمس واسع الطيف لا يقل عن 30.

5. خذي وقتًا لنفسك: روبرتس هي أم وممثلة مشغولة جداً، لكنها لا تزال تأخذ وقتًا للاسترخاء وتفعل شيئًا لنفسها كل يوم. إنها تعتقد أن قضاء بعض الوقت لنفسك أمر ضروري للبقاء بصحة جيدة وتبدو في أفضل حالاتك.

جميلة البوابة: أسرار جوليا روبرتس لبشرة شابة

5 نصائح للعناية بالبشرة المضادة للشيخوخة



1. نظفي وجهك جيداً قبل الذهاب الى النوم.

2. لا تنسي الترطيب شرب الماء هام وكذلك الكريمات التي أساسها مائي.

3. حافظي على روتين العناية بالبشرة قدر الإمكان .

4. تناولي وجبات متوازنة وصحية.

5. استخدمي منتجات تجميل ومكياج ذات نوعية جيدة .

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