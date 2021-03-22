جميلة البوابة: أفضل طريقة للحصول على الكربوهيدرات لخسارة الوزن

سواء كانت جيدة أو سيئة ، الكربوهيدرات ليست عدوك ومن الصعب للغاية أن تمضي يومًا دون تناولها ...

ومع ذلك ، هناك أوقات يجب أن تتجنبها تمامًا. يعتبر اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مثاليًا لفقدان الوزن وتحقيق العديد من أهداف اللياقة الأخرى. في الواقع ، يمكن للكربوهيدرات المعقدة أن تملأك بالطاقة وتثبت حالتك المزاجية. المفتاح هو اختيار الكربوهيدرات الجيدة الغنية بالعناصر الغذائية وغير المكررة.

أفضل طريقة للحصول على الكربوهيدرات لخسارة الوزن

وبالتالي ، مع الكمية المناسبة من البروتين والفيتامينات والدهون ، يجب أن تتناول بعض الكربوهيدرات بشكل يومي. ومع ذلك ، إذا كنت في مهمة لفقدان الوزن ، فهناك بعض الأوقات الخاصة التي يجب عليك فيها عدم تناول الكربوهيدرات. نخبرك عن عدد قليل منهم:

قبل أن تتوجه إلى التمرين

يمكن لوجبات ما قبل التمرين أن تمدك بكل الطاقة التي تحتاجها لحرق السعرات الحرارية. بينما قد تعتقد أن الكربوهيدرات هي أفضل طريقة للحصول على طاقة فورية، فإن تناول كمية كبيرة من الكربوهيدرات يمكن أن يسبب الغثيان ، خاصة إذا كنت تتبع تمرينًا مكثفًا. يمكن أن يكون تناول وجبة خفيفة من شيء مرطب أو غني بالبروتين خيارًا أفضل ، لأنه سيساعد على التعافي وبناء العضلات. وبنفس الطريقة ، لا يجب أن تختار وجبة سريعة محملة بالكربوهيدرات بعد الانتهاء من التمرين. اختر شيئًا صحيًا يساعدك في الحصول على أفضل النتائج وتحقيق أقصى استفادة من التمرين.

أول شيء في الصباح

نعلم جميعًا أنه من الأفضل تجنب الكربوهيدرات الثقيلة في الليل ، لكن تناولها أول شيء في الصباح ليس مثاليًا أيضًا. أمر مشوش؟ ولكن لماذا

قد يكون الكثير منا معتادًا على تناول الحبوب أو الخبز مباشرة بعد الاستيقاظ. ومع ذلك، فإن الكثير من مصادر الكربوهيدرات يتم تكريرها أو تعبئتها في نسبة عالية من السكر والفركتوز مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأنسولين. إذا كنت تأكل وجبة فطور متأخرة مليئة بالنشويات ، يمكن أن تجعلك الكربوهيدرات الثقيلة تشعر بالخمول وتهبط في "غيبوبة الطعام". بدلاً من ذلك ، اختر شيئًا يحتوي أيضًا على بعض الدهون والبروتين ، مما سيبقيك أيضًا ممتلئًا لفترة أطول.

عندما تأكل بدافع الملل

يعد تناول الطعام الناتج عن الإجهاد أو الضجر من الملل أو قضم شيء ما أثناء مشاهدة المسلسلات عادة شائعة ، والتي للأسف تجعل الكثيرين أكثر عرضة لزيادة الوزن.

يمكن أن يؤدي المضغ بدون وعي إلى الرغبة الشديدة لالتهام المزيد من الطعام. إذا كنت تأكل الكربوهيدرات في وقت متأخر من الليل، فقد يتسبب ذلك في حدوث ارتفاعات مفاجئة في الأنسولين وقد لا يهضمها الجسم جيدًا أيضًا. الشيء نفسه ينطبق على نوبات فترة ما بعد الظهيرة أو نوبات الطاقة المنخفضة. اختر خيارات الوجبات الخفيفة الصحية ، مثل المكسرات والبذور أو الموسلي أو السلطات! في بعض الأحيان ، قد يؤدي الماء نفس الحيلة أيضًا!

إذا لم تنم جيداً

عندما لا تنام جيداً، فإن هرموناتك كلها تكون خارجة عن السيطرة ويكون التمثيل الغذائي الخاص بك غير متوازن ، مما قد يجعلك تتوق إلى شيء مريح مثل وجبة غنية بالكربوهيدرات. هذا هو الوقت المناسب لمقاومة رغبتك والحصول على شيء مليء بالبروتينات أو الحصول على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض بدلاً من ذلك إذا كنت تتطلع إلى فقدان بوصات من محيط الخصر لديك. قد يؤدي النوم السيئ أيضًا إلى ارتفاع مستوى الكورتيزول ، مما قد يجعلك تشتهي السكر أكثر مما تريد ، وهو أمر سيء أيضًا.

بمفرده

أخيرًا ، بينما يتعين عليك اختيار الكربوهيدرات الجيدة في نظامك الغذائي ، من المهم بنفس القدر أن تقرنها جيدًا. تناول كميات غير متوازنة يمكن ان يؤدي إلى إزعاج الجهاز الهضمي ، والإفراط في تناولها أيضًا. في بعض الأحيان ، يمكن لأشكال معينة من الكربوهيدرات مثل المنتجات السكرية أن تزعج المعدة وتخرجك من مسار لياقتك. لذلك ، قم بإقرانها جيدًا وحاول تسجيل القليل من كل مجموعة مغذيات في طبقك.

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