جميلة البوابة: أفضل 5 علاجات منزلية لحكة فروة الرأس

هل تعاني من حكة فروة الرأس . هناك العديد من الأسباب المختلفة لذلك. تُعرف قشرة الرأس بالتهاب الجلد الدهني وحالة الجلد الالتهابية من أكثر الأسباب شيوعًا لحكة فروة الرأس ...

إذا اخترت عدم استخدام منتجات كيميائية قاسية في علاج حكة فروة رأسك ، فيمكنك تجربة هذه العلاجات المنزلية لتخفيف الحكة:

العلاجات المنزلية لحكة فروة الرأس:

1. خل التفاح

خل التفاح يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات ومضادة للفطريات. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل الحكة الناتجة عن جفاف الجلد.

كيف يستعمل:

ستحتاج إلى اختباره أولاً على بشرتك قبل استخدامه على فروة رأسك لتشعر بالحرق. إذا حدث ذلك ، فقد تحتاج إلى تخفيفه بالماء باستخدام النسبة 1.1. باستخدام زجاجة رذاذ ، قم برشها على فروة رأسك عدة مرات في الأسبوع ، ثم تختفي الحكة.

يمكنك تجربة تخفيف خل التفاح باستخدام الماء الدافئ ، ثم استخدامه كغسول بعد غسل الشعر بالشامبو للتخفيف من حكة فروة الرأس والقشرة.

2. عصير ليمون

يحتوي عصير الليمون على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في محاربة البكتيريا المسببة للحكة في فروة رأسك.

كيف يستعمل:

اعصري القليل من عصير الليمون الطازج ثم استخدمي كرات قطنية لوضعها على المناطق المتهيجة من فروة رأسك. اتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه.

احرصي على عدم استخدام الكثير من عصير الليمون لأن ذلك قد يؤثر على لون شعرك.

3. التأمل

قد لا يفاجئك أن الأنشطة التي تقلل التوتر ، بما في ذلك التأمل ، قد تكون فعالة في التخلص من حكة فروة الرأس الناتجة عن القلق. أيضا ، هذا قد يساعد في الحكة بسبب الأكزيما.

أفادت دراسة عن التأمل وتأثيره المحتمل على الإكزيما من قبل جامعة إيموري أن إدراك الحكة قد يتحسن من خلال هذه الممارسة القديمة ، حيث يوفر ذلك إحساسًا بالتحكم وآلية التكيف.

يمكن أن يتم التأمل بمفرده أو من خلال استخدام علاجات منزلية أخرى لحكة فروة الرأس. إذا كنت جديدًا في مجال التأمل ، يمكنك تجربة حضور فصل دراسي أو الاستماع إلى تطبيق تأمل أو شريط أو بودكاست.

4. زيت جوز الهند العضوي

يتم استخراج زيت جوز الهند العضوي بشكل طبيعي من جوز الهند الناضج. يحتوي هذا الزيت على حمض اللوريك ، وهو دهون مشبعة تحتوي على خصائص مضادة للميكروبات. يساعد حمض اللوريك بشرتك في امتصاص زيت جوز الهند بكفاءة. هذا يجعله علاجًا مهدئًا لحكة فروة رأسك.

قد يساعد زيت جوز الهند في علاج حكة فروة الرأس الناتجة عن الإكزيما. أيضًا ، قد يكون هذا مفيدًا في محاربة قمل الرأس.

حللت دراسة أجريت عام 2010 القوة العلاجية لزيت جوز الهند مع اليانسون. أفاد الباحثون أن هذا المزيج كان أكثر نجاحًا في القضاء على حكة فروة الرأس وإزالتها من البيرميثرين ، وهو دواء يستخدم لعلاج القمل.

5. زيت النعناع

قد يكون زيت النعناع مفيدًا وفعالًا في تهدئة فروة الرأس وتهدئة الحكة وتقليل قشرة الرأس.

كيف يستعمل:

يمكنك تجربة تخفيف زيت النعناع بزيت آخر ، مثل زيت الزيتون ، ثم تدليكه في فروة رأسك قبل غسل الشعر بالشامبو. يمكنك أيضًا استخدام شاي النعناع كغسول بعد غسل الشعر بالشامبو.

ما هي المخاطر والآثار الجانبية لاستخدام العلاجات المنزلية لحكة فروة الرأس؟

إذا ساءت الأعراض أو لم تهدأ ، استشر طبيبك بشأن العلاجات الطبية. قد تؤدي الزيوت الأساسية وأي مكونات نشطة في الشامبو إلى تهيج الجلد المتورم أو المتشقق. لا تستخدم أي مكونات لديك حساسية معروفة تجاهها. أيضًا ، لا تعالج الأطفال بأي منتج قبل ان تحصل على موافقة طبيب الأطفال.

الاستنتاج:

حكة فروة الرأس هي شكوى شائعة ولها أسباب متعددة. يمكن علاج هذا غالبًا في المنزل ، ولكنه يتطلب أحيانًا علاجًا طبيًا.

إذا لم تختف الأعراض بسهولة أو في غضون أسابيع قليلة ، فاستشر طبيبك حول السبب الكامن وراء حكة فروة الرأس وأفضل علاج لها.

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