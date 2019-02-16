جميلة البوابة: أفضل أقنعة مميزة للبشرة الجميلة

وجهك هو ثروتك الحقيقية. إذا لم تعتني به ، فلن يظهرك بشكل جيد – والنتيجة خسارة جزء هام من مظهرك الخارجي، وهذه هي الحقيقة البسيطة!

تقوم بشرتنا بحمايتنا من البيئة القاسية التي نعيش فيها. فالطقس الشديد الحرارة أو البرودة والغبار والتلوث تسبب تراكم وترسب للعديد من الشوائب على البشرة التي تعيق تنفسها وتسبب البثور والمشاكل الاخرى .

للحفاظ على سحر بشرتك ، فإن أول شيء يجب ان تفهمه هو أن الامر لا يتعلق بالعوامل الخارجية وحدها. يلعب النظام الغذائي الخاص بك دورا هاما. لذا احرص على تناول الأطعمة المغذية مثل الفواكه والخضروات الخضراء ولا تنس أن تضيف كميات كبيرة من المكسرات إلى حميتك.

كما لا تغفل المياه. حافظ على رطوبة البشرة. ضع كمية كبيرة من المرطب لمدة 10-15 دقيقة قبل أن تغادر المنزل حتى يكون لدى جلدك وقت لامتصاصها. ضع كريم واقي من الشمس ليساعدك على الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للبشرة .

اليك بعض الطرق الطبيعية للحصول على بشرة نضرة وجميلة ونظيفة:

للبشرة الدهنية

قناع البيض الأبيض مفيد للبشرة الدهنية مع المسام المفتوحة ، وهذا يعمل كحاجز طبيعي لحماية بشرتك من الغبار. ضعي البيض الأبيض المخفوق على وجهك ، واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء العادي. هذا القناع سوف ينعش ويشد بشرتك ويجعلها أكثر صحة.

للبشرة الجافة

الشوفان وصفار البيض والعسل يشفي الجلد المتضرر من التلوث. مزيج دقيق الشوفان ، صفار البيض والعسل بنسبة متساوية. يوضع القناع لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء العادي. النتيجة النهائية ستجعل بشرتك ناعمة ومنتعشة.

للبشرة العادية

قناع الموز يناسب البشرة الطبيعية. اخلطي نصف موزة مهروسة مع بياض البيض. يوضع على وجهك لمدة 30 دقيقة ويغسل بالماء العادي. هذه الحزمة هي خيار جيد لتغذية وترطيب البشرة.