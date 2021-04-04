جميلة البوابة: ألوان الباستيل لإطلالة عيد فصح ربيعية

مع حلول عيد الفصح المجيد حان الوقت لاختيار إطلالة مستوحاة من ألوان الربيع...

جميلة البوابة تنصحك باستخدام الوان الباستيل بالإضافة الى الكثير من المطبوعات والأنماط والتقنيات التي يمكن ان تزيد من ابهار الاطلالة. اختاري مظهر متعدد الألوان باستخدام الباستيل مثل اللون الوردي الفاتح والأزرق والأصفر، واللعب بأنماط مختلفة مثل دوامات قوس قزح، الألوان المائية ، والمطبوعات المنقوشة.

هذه طريقة رائعة لإحياء عيد الفصح بطريقة لطيفة. اختاري الحد الأدنى من المظهر مع تسريحات شعر بسيطة وأنيقة مثل الموجات الناعمة.

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