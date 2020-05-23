جميلة البوابة: احذري الضوء الأزرق عدو بشرتك الجديد

هل تقضي الكثير من الوقت في تصفح هاتفك للعثور على شيء مثير للاهتمام؟ أو هل تقوم بالعمل لساعات طويلة على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك؟ حسنًا ، إليك بعض الأخبار الهامة. تشير الدراسات إلى أن الضوء المنبعث من الكمبيوتر المحمول والهواتف الذكية لا يضعف البصر فحسب ، بل يؤثر أيضًا على الجلد بشكل كبير.

كلنا يعلم ضرر الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس. في الواقع ، نتخذ احتياطات مختلفة لتجنب أي ضرر على بشرتنا من الشمس. ومع ذلك ، لا يدرك الكثير من الناس حقيقة أن الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الكمبيوتر المحمول والشاشات المحمولة لدينا يشكل نفس التهديد. نعم ، هذا صحيح!

أضرار الضوء الأزرق

الضوء الأزرق المنبعث من معظم الشاشات التي نستخدمها هو ضوء ذو موجة قصيرة تبعث الكثير من الطاقة. وبالنظر إلى حقيقة أننا نتعرض لهذا الضوء الضار في جميع الأوقات من خلال شاشاتنا ، فقد أصبح مصدر قلق بالغ.

لا شك أن الحصول على كمية معينة من الضوء الأزرق من الشمس مفيدة لنا. ومع ذلك ، فإن الضوء القادم من هواتفنا المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لدينا من صنع الإنسان ، وبالتالي ليس له آثار إيجابية. يمكن أن يؤدي الضوء الأزرق إلى شيخوخة الجلد والتجاعيد. علاوة على ذلك ، قد يسبب أيضًا تصبغًا مفرطًا وتراخي الجلد. يمتلك الأشخاص ذوي البشرة الداكنة محتوى ميلانين عالٍ في بشرتهم ، وبالتالي هم أكثر عرضة للاحمرار من أضواء الشاشة وتصبغها. يتفكك الكولاجين الصحي بسبب الضوء الناتج عن الشاشات مما يؤدي إلى ظهور بقع سوداء وتصبغ مفرط.

من المهم حماية بشرتنا من أي أضرار ناتجة عن الضوء المنبعث من الشاشات. ومع ذلك ، من غير الممكن أيضًا تجنب استخدام الكمبيوتر والهاتف المحمول تمامًا في هذا العالم القائم على التكنولوجيا. لذلك فأن أفضل طريقة لحماية بشرتنا هي ارتداء كريم واقي من الشمس حتى في المنزل. يحمي الكريم الجلد من أي ضوء ضار. إذا لم يساعد ذلك ، فمن المستحسن دائمًا استشارة طبيب الأمراض الجلدية.