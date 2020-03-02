جميلة البوابة: احذري هذه المنتجات في حالة الإصابة بالأكزيما

يسبب الأكزيما ضعف جزئي في الحاجز الحامي للجلد، مما يتيح للمهيجات اختراق الجلد بسهولة أكبر، ويسمح للماء بالتبخر بسوعة أكبر. لذلك فمن الأفضل تجنب المنتجات التي تسبب جفاف الجلد أو تهيجه. تعالوا نتعرف على أبرز هذه المواد:

من أهم هذه المواد حمض الجليكوليك، حمض الصفصاف (السالسيلك أسيد)، والريتينول. و المواد الحافظة مثل ميثيل بارابين أو بوتيل بارابين تعمل على حفظ مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة ومنع نمو البكتيريا بداخلها، ولكنها يمكن أن تؤدي أيضاً إلى التهاب البشرة لذلك يفضل تجنبهم إذا كنت تعانين من حساسية الجلد أو الأكزيما.

حاولي استخدام المنتجات مع المواد الحافظة الطبيعية مثل زيت النيم أو زيت بذور الجريب فروت فهي أقل تهيجاً.

تجنبي المستحضرات وأنواع الماكياج التي تحتوي على أي نوع من أنواع العطور مهما كان العطر رقيق او خفيف. العطور بجميع أنواعها تسبب تهيج البشرة بشدة.

اختاري المنتجات المخصصة للبشرة الحساسة وتلك التي عليها عبارة خالية من العطور وليست عبارة غير معطرة.