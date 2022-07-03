جميلة البوابة: ادعاءات وحقائق عن البوتكس والفيلر البوتوكس هو بروتين طبيعي ونقي يساعد على إرخاء العضلات عند حقنه. تستهدف الحقن عضلات الوجه المعينة، مما يؤدي إلى تلاشي التجاعيد أو العبوس أو الخطوط. إن التحكم في هذه الإجراءات له تأثير في منع تكون التجاعيد أو الخطوط ويجعل المرء يبدو متجددًا وأكثر شبابًا. يتم إجراء هذا العلاج بواسطة أخصائي طبي مؤهل وماهر فقط. ويستمر التأثير من 4 إلى 6 أشهر قبل أن تبدأ التجاعيد في العودة ببطء. إذا قمت بتكرار العلاجات ، فإن التأثير يميل إلى أن يستمر لفترة أطول.

دعونا نجيب على بعض الادعاءات بالحقائق:

جميلة البوابة: ادعاءات وحقائق عن البوتكس والفيلر

الادعاء: البوتوكس سام وخطير.

الحقيقة: يتمتع البوتوكس بتاريخ طويل وراسخ من الأمان، حيث تم إجراء أكثر من 16 مليون علاجاً منذ تقديمه لأول مرة. في الواقع، تستخدم بعض العلاجات الطبية مادة البوتوكس لعلاج أمراض مثل الصداع النصفي والتعرق المفرط تحت الإبط وفرط نشاط المثانة.

جميلة البوابة: ادعاءات وحقائق عن البوتكس والفيلر

الادعاء: البوتوكس والفيلر مؤلمان بشكل لا يطاق .

الحقيقة: لا شك بأن هناك بعض الانزعاج عند استخدام حقن التجميل، لكنه محتمل. يقارن الكثير الإحساس بحقن البوتوكس بإحساس لدغة البعوض ، فهو ليس مؤلمًا جداً ولا يدوم الألم لفترات طويلة. يمكن أن تكون الحشوات غير مريحة بعض الشيء ، لكن الغالبية تحتوي على عامل التخدير ليدوكائين لتقليل الانزعاج.

جميلة البوابة: ادعاءات وحقائق عن البوتكس والفيلر

الادعاء: البوتوكس يعمل فقط على تجاعيد الوجه.

الحقيقة: يحتوي البوتوكس على مجموعة واسعة من الاستخدامات بصرف النظر عن تنعيم الخطوط والتجاعيد، فهو يخفف الصداع النصفي ، وآلام الرقبة والظهر ، وتشنجات الوجه ، وآلام مفاصل الفك ، والتعرق المفرط ، وحتى الاكتئاب.

جميلة البوابة: ادعاءات وحقائق عن البوتكس والفيلر

الادعاء: من المعتقد أنه إذا بدأت بعلاجات البوتوكس والفيلر، فإن بشرتك ستبدأ بالترهل والتجاعيد أكثر من أي وقت مضى إذا توقفت عن العلاج.

الحقيقة: عندما تتلاشى آثار البوتوكس والفيلر ، سيبدو الجلد تمامًا كما كان قبل العلاج ، دون ترهل. فلا داعي للقلق إذا كنت تقوم بالصيانة الضرورية والعناية بالبشرة، السمنة المفرطة والنحافة المفرطة يمكن أن تؤثر على شكل الجلد.

جميلة البوابة: ادعاءات وحقائق عن البوتكس والفيلر

الادعاء: النساء فقط يحصلن على البوتوكس.

الحقيقة: عدد الرجال الذين يطلبون هذه الخدمة بازدياد بشكل كبير حول العالم. يريد الرجال أيضًا الحفاظ على شبابهم.

جميلة البوابة: ادعاءات وحقائق عن البوتكس والفيلر

الادعاء: يمكن أن يقوم كريم الوجه بنفس وظيفة البوتوكس.

الحقيقة: إنها أداة تسويقية سهلة لتقول "تمامًا مثل البوتوكس" أو "أفضل من البوتوكس". إن التفكير في مجرد وضع الكريم بدلاً من الحقن أمر مريح للبعض ولكنه لا يقدم نفس النتائج. والتجربة خير برهان.

جميلة البوابة: ادعاءات وحقائق عن البوتكس والفيلر

الادعاء: لن تبدو طبيعي بعد البوتكس.

الحقيقة: أي تجميل متطرف لن يبدو طبيعياً خاصة تجميل الشفاه والخدود بالفيلر. لذلك يجب أن تقومي بزيارة اخصائي تجميل محترف يقوم بوضع ما يلزم فقط.

جميلة البوابة: ادعاءات وحقائق عن البوتكس والفيلر

الادعاء: مادة البوتوكس تسبب الإدمان.

الحقيقة: لا يوجد عقار تجميل يسبب الإدمان للمرضى ، لذلك لا يمكن أن يحدث هذا. يمكن أن يكون الشعور بالرغبة في الظهور بمظهر شاب إدمانًا نفسياً لإرضاء الغرور الشخصي ولكنه لا يسبب الإدمان مثل العقاقير المخدرة ابداً.

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