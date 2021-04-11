جميلة البوابة: الأقمشة التي يجب ألا ترتديها أبدًا في الصيف

في الصيف لدينا هذا الميل للتعرق بغزارة ويجب أن تكون ملابسنا أكثر راحة وجيدة التهوية...

في كثير من الأحيان نلتقط القماش الخاطئ لارتدائه في هذا الطقس الحار والقائظ ونسبب عدم ارتياح لأنفسنا. إليك خمسة أقمشة يجب عليك الابتعاد عنها هذا الموسم.

الحرير أو الساتان

تجنب ارتداء أقمشة الحرير والساتان خلال النهار. احتفظ به للسهرات المسائية أو حفلات الكوكتيل. الحرير ليس ماصًا جيداً مقارنة بالقطن ، وبالتالي فإن ارتدائه في يوم صيفي حار سيجعلك تتعرق تمامًا.

البوليستر

اكتسب القماش شهرة لأنه مقاوم للتجعد والضرر. لكن ارتداء قميص أو فستان من البوليستر في الصيف يمكن أن يتركك مع بقع العرق لأن البوليستر مقاوم للماء أيضًا ولا يمتص العرق على الإطلاق.

الدنيم/الجينز

بينما لا يزال الكثير منا شوهد في هذا الطقس الحار مرتديًا الجينز ، فمن المستحسن التخلص من الجينز في الصيف. فهو ليس قابلاً للتنفس ولا قابل للتمدد. لا يمكن لهذا القماش أن يمنعك من التعرق لأنه سيجعلك تشعر بالحرارة وسيقضي يومك في حالة من عدم الراحة.

المخمل

المخمل غير مناسب للمناخ الدافئ في الصيف. إنها سميكة وثقيلة ، ولديها أيضًا ميل إلى أن تصبح أكثر دفئًا بمرور الوقت. غالبًا ما يثير اهتمامنا رقة القماش ونريد ارتدائه للحفلات في الصيف. لكنك سترتكب أكبر خطأ إذا فكرت في ارتداء فستان مخملي في الصيف.

الدانتيل

قد تبدو جيدة التهوية ولكنها تسبب الحكة والاحمرار في الجلد لأنها مصنوعة من نسيج صناعي. يُنصح بتجنب ارتداء الأقمشة الاصطناعية في الصيف لأنها ستوفر راحة أقل وألمًا أكبر.

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