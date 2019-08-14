جميلة البوابة: البصل لتحفيز نمو الشعر

لا شك أن البصل يمنح نكهة مميزة للاطباق الشعبية كما انه مشهور بالعديد من الفوائد. ويأتي البصل من عائلة Allium ، وهو غني بالكبريت ، وهي مادة تعطي رائحته الخاصة ومعظم فوائده الصحية.

تساعد الأطعمة الغنية بالكبريت على زيادة كمية السيستين في الجسم ، وهي مقدمة أساسية لإنتاج الجلوتاثيون. وهذا مفيد للغاية لصحة الكبد والوظيفة المناعية والسلامة الخلوية ، ولكنه قد يساهم أيضًا في صحة شعرك.

بفضل الكبريت ، يجدد البصل بصيلات الشعر ويجعلها أكثر مرونة وأقل عرضة للكسر. يغذي عصير البصل بصيلات الشعر ، ولكن له أيضًا دور مطهر ، ويقتل البكتيريا والالتهابات الفطرية ، ويزيل القشرة وحب الشباب وفروة الرأس الحكة.

آثار عصير البصل في علاج داء الثعلبة:

بحثت دراسة نشرت في عام 2002 عن آثار عصير البصل في علاج داء الثعلبة ، وهو مرض جلدي يتميز بفقدان الشعر.

شملت الدراسة 23 مريضاً تم علاجهم بعصير البصل مرتين يوميًا لمدة شهرين. وشملت مجموعة العلاج الوهمي 15 مريضاً تم اعطائهم ماء الصنبور.

بعد أربعة أسابيع ، تم تجديد الشعر عند 73.9 ٪ من المرضى الذين استخدموا عصير البصل. بعد ستة أسابيع ، قفز المعدل إلى 86.9 ٪. . ونجحت الطريقة مع عملت 93.7 ٪ من الرجال مقارنة مع 71.4 ٪ من النساء.

على الرغم من أن الدراسة كانت صغيرة نسبيا ، إلا أن النتائج كانت واعدة للغاية.

إذا كنت ترغب في تجديد شعرك بشكل طبيعي ، فجرب الوصفة التالية:

اخلط ملعقتين من عصير البصل مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

قم بتدليك فروة رأسك برفق واترك الخليط يعمل لمدة 20-30 دقيقة.

اشطف شعرك بالماء الدافئ والشامبو لإزالة الرائحة .

كرر العلاج يوميا لنتائج فعالة.