جميلة البوابة: التدليك للتخلص من السيلوليت 

اكتشف خبراء التجميل مؤخراً تقنية تدليك رائعة تمنح الجسم استرخاء ممتعاً وفي نفس الوقت تساعد على التخلص من السيلوليت (التركيزات الدهنية الأصعب إزالة على مستوى الجسم)، وتجعل الجلد يبدو مترهلاً ومتراخياً، فما هو هذا التدليك؟

تعتمد تقنية التدليك المتدحرج على دعك البشرة وفركها بطريقة تسمح بتفكيك مختلف طبقاتها، أي أن الهدف الأساسي من حصة التدليك هذه هو أن يتم فك الربط بين باطن الجلد الذي يعتبر مكان تجمع الدهون، عن الطبقة العليا للجلد التي تغطي الأعضاء. كل هذا من أجل التمكن من التأثير المباشر على دهون السيلوليت لإزالتها بسرعة.

وتساهم حركات هذه التقنية، والتي يكون اتجاهها من أسفل إلى أعلى، في تحفيز عمل العروق والأوعية والمسام، وذلك بهدف تسريع التخلص من الدهون عبر المسالك الطبيعية: أي البول والعرق. وهو ما يسمح بالحصول على بشرة ناعمة الملمس ومشدودة، وبخسارة بعض السنتمترات على مستوى المناطق المدلكة، إلا أن هذه الطريقة لا تضمن خسارة في الوزن.

للحصول على نتائج مرضية وفي وقت وجيز، ننصحك بالذهاب إلى عيادة مختصة لإجراء حصص من التدليك المتداول. لأن الاختصاصي يمكنه التعامل جيداً مع بشرتك بالضغط اللازم بحسب نوعيتها وتركز الدهون فيها، وبشكل لا يؤدي إلى تكون أورام دموية جراء تمزق الأوعية بسبب قوة الضغط. وسنشرح لك في ما يلي كيفية مرور حصة من تقنية التدليك المتداول.

بعد ارتداء لباس خاص والتمدد على طاولة، تقوم المدلكة بحك شديد للمناطق التي ستخضع للمعالجة بهدف تهيئتها. ثم تنتقل إلى المرحلة الموالية التي تعتمد على دلك منطقة الفخذين بحركات تشبه العجين مع ضرب خفيف من وقت لآخر، وهو ما يجعل الشخص يحس بارتفاع في حرارة هذه المناطق. ثم بعد ذلك تنتقل المدلكة إلى منطقة البطن، حيث تقوم بتدليكها بحركات دائرية في منحى دوران عقارب الساعة.

وذلك بشكل خفيف لأن هذه المنطقة تضم عدة أجهزة حيوية لذا يجب التعامل معها بعناية فائقة. بعد ذلك، يأتي دور الظهر، حيث تقوم المدلكة بتطبيق تصريف لمفاوي للجهة الخلفية للساق، لتقوم بعدها بتدليك المناطق الخلفية للفخذين.

وقد تسفر عملية التدليك عن الشعور ببعض الآلام الخفيفة على مستوى المناطق المعالجة، لكن بمجرد الانتهاء ستشعرين باسترخاء عجيب وراحة رائعة تغمر مختلف أطراف جسمك.

