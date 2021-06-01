جميلة البوابة: الطين وفوائده المتعددة للعناية بالبشرة

لطالما اعتبر الطين أو الصلصال ذو خصائص مفيدة منذ العصور. لقد تم استخدامه للأغراض الطبية وكذلك التجميلية...

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فالطين غني للغاية وله قدر كبير من الخصائص المعدنية التي يمكن أن تشفي الكثير من مشاكل الجلد والجسم. الطين له فوائد متعددة على الجلد. يمتص الزيت من الوجه ، ويزيل الشوائب ، ويشد المسام ، كما أنه يستخدم في علاج حب الشباب بسبب خصائصه المبردة. بصرف النظر عن كل هذا ، يستخدم الطين أيضًا لشد الجلد وزيادة إنتاج الكولاجين. إذن ، إليك قائمة بأنواع الطين التي يمكنك استخدامها إذا كنت تواجه أيًا من المشكلات المذكورة أعلاه.

طين البنتونيت

هذا الطين معروف بقوامه المسامي. إنه مثالي لاستخراج الشوائب من الجلد. يساعد هذا الطين أيضًا في شد الجلد وإعطاء بشرة شابة ونضرة.

الطين الأزرق الكمبري

الطين الأزرق مليء بالخصائص المعدنية. المعادن مثل الزنك والحديد والطحالب موجودة في الطين مما يجعلها مثالية لإزالة الأكسجين من بشرتك. هذا سوف يمتص كل النتوءات من جلدك.

طين الأرض " مولتاني ميتي"

يُعرف باسم "مولتاني ميتي" في الهند ، هذا الطين رائع للجلد. هذا الطين رائع لعلاج فرط التصبغ. تحتاج فقط إلى صنع عجينة من ميتاني ميتي وماء الورد وتطبيقها على وجهك.

طين الورد

إنه أحد أكثر أنواع الطين اعتدالًا عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة. إنه مثالي لمن لديهم بشرة شديدة الحساسية. إنه مقشر رائع لأنه يساعد في إزالة الجلد الميت.

طين رسهول

بصرف النظر عن كونه مفيدًا لبشرتك ، فإن هذا الطين مفيد أيضًا لشعرك. يستخدم هذا الطين في العناية بالشعر حيث يساعد في تنظيف فروة الرأس وإضافة الحجم واللمعان لشعرك.

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