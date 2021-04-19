جميلة البوابة: العدس الأحمر للتخلص من البقع الداكنة على جسمك

إذا كان لديك بعض البقع الداكنة المزعجة على جسمك وتريدين التخلص منها في أقرب وقت ممكن ، فإليك طريقة رائعة يمكنك تجربتها وأنتِ في منزلك...

Masoor daal (عدس غير مقشر لونه برتقالي مائل للاحمر) هو العدس الأكثر ملاءمة لحل مشاكل الجلد.

إذن ما الذي يجعله مميزاً جدًا؟

حسنًا ، يحتوي العدس على عوامل تبييض طبيعية يمكنها تفتيح البقع الداكنة والتصبغ وحتى الندوب على جسمك. كما أنه يحتوي على كمية هائلة من مضادات الأكسدة القوية التي تكافح بشكل أفضل أضرار الجذور الحرة لأنسجة الجلد وتعزز مكافحة الشيخوخة.

كيفية استخدامه لإزالة البقع الداكنة:

ينقع العدس في وعاء من الحليب طوال الليل ويطحن في صباح اليوم التالي. يستخدم هذا الخليط على المنطقة المصابة ويغسل عندما يجف.

للحصول على أفضل النتائج ، استخدم هذه الطريقة بشكل منتظم حتى تتلاشى الآثار المزعجة.

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