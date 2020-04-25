جميلة البوابة: العناية بالهالات السوداء اثناء الصيام

يمكن أن تزداد الهالات السوداء تحت العين في شهر رمضان نظراً للإجهاد وقلة ساعات النوم. فمنطقة محيط العين هي أرق منطقة في البشرة نظرا لأن الطبقة الدهنية الموجودة تحت الجلد تكون رقيقة جدا، وتزداد رقة مع التقدم في العمر. وتكون الشعيرات الدموية واضحة ما يزيد من اللون الغامق في هذه المنطقة، كما ان وجود الانتفاخات تحت العين يزيد من وضوح هذه الهالات.

لذلك، تحتاج هذه المنطقة لعناية خاصة نظرا لحساسيتها الشديدة، ويفضل استخدام المستحضرات في صورة جل وان تحتوي على مضادات الاكسدة مثل فيتامين "سي" والريتينول (RETINOL) التي تساعد على تجديد الخلايا وتخفيف الخطوط الدقيقة، وفيتامين "ك" الذي يقلل من مسامية الشعيرات الدموية وبالتالي يجعلها أقل وضوحا، والكافيين الذي يقلل الانتفاخات تحت العين.

ويوزع الجل حول العين بصورة متساوية ويدلك تدليكا خفيفا. اتبعي هذه الخطوات ولا تنسي شرب كمية كافية من الماء، وسوف تحصلين على بشرة مشرقة ونضرة.