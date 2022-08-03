جميلة البوابة: الفرق بين الخطوط الدقيقة والتجاعيد يقال إن الشيخوخة يمكن أن تكون عملية طويلة تحدث ببطء على مدى عقود ؛ ومع ذلك ، يمكن أن تظهر علامات الشيخوخة على بشرتك بسرعة كبيرة. لمعرفة نوع العناية بالبشرة الأنسب لنوع بشرتك وعمرك ونوع المناخ الذي تعيش فيه ، عليك أولاً وقبل كل شيء معرفة شيخوخة الجلد والطرق التي تظهر بها. أكثر الطريقتين شيوعًا هما الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

جميلة البوابة: الفرق بين الخطوط الدقيقة والتجاعيد

ما هي التجاعيد؟

تُعرف أيضًا باسم rhytides ، ويمكن التعرف عليها بشكل أساسي على أنها طيات على جلدك. الأسباب الشائعة وراء ظهور التجاعيد هي شيخوخة الجلد ونقص الإنتاج الطبيعي للكولاجين والإيلاستين ، مما يؤدي إلى ترهل الجلد وتجعده. يصبح الجلد أقل مقاومة ويصبح عرضة للتلف البيئي بسهولة. يفقد الجلد ببطء ثباته وارتداده ويمكن أن يصاب بالجفاف بمرور الوقت.

جميلة البوابة: الفرق بين الخطوط الدقيقة والتجاعيد

كيف تمنع التجاعيد؟

تعتبر حماية النفس من أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية الضارة خطوة كبيرة نحو الحماية من ظهور التجاعيد في وقت مبكر.

في مثل هذه الحالات ، يمكن أن يكون استخدام الريتينويد (مستخلصات فيتامين أ) مفيدًا للغاية.

يمكن لترطيب الجسم جيداً وترطيب الوجه بتركيبة فعالة إحداث فارق في العالم.

الترطيب داخليا عن طريق شرب كمية جيدة من الماء وخارجياً استخدام الأقنعة المائي للحصول على ترطيب ونضارة.

يوفر تناول الطعام الذي يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك للحفاظ على توازن الكولاجين الجيد الذي يحافظ على مرونة بشرتك.

جميلة البوابة: الفرق بين الخطوط الدقيقة والتجاعيد

ما هي الخطوط الدقيقة؟

في مناطق بشرتك الحساسة والرقيقة بشكل خاص ، قد تجد تجاعيد صغيرة ضحلة والتي يمكن أن تكون علامة مهمة على الشيخوخة. عادة ما تحدث الخطوط الدقيقة بسبب تكرار الوجه

الحركات ويلاحظ بحماس شديد بالقرب من العينين والفم بسبب العبوس والابتسام وتعبيرات الوجه الأخرى. الخطوط الدقيقة أخف بكثير مقارنة بالتجاعيد.

جميلة البوابة: الفرق بين الخطوط الدقيقة والتجاعيد

كيف تمنع أو تقلل الخطوط الدقيقة؟

الحفاظ على رطوبة الجسم والحفاظ على كمية منتظمة من استهلاك المياه كل يوم .

استخدام الكريمات المضادة للتجاعيد في علاج الخطوط الدقيقة أيضًا .

تجنب التعرض لأشعة الشمس لأن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تكون ضارة للغاية لبشرتك وقد تؤدي إلى جعل بشرتك أكثر عرضة للخطوط الدقيقة .

الحصول على قسط كافٍ من النوم مهم لأن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يسبب الإجهاد ويؤدي إلى ظهور خطوط دقيقة على بشرتك. لا تساوم أبدًا على نوم جمالك !

إن مراعاة هذه النصائح والحيل للتعرف على التجاعيد والخطوط الدقيقة ومكافحتها مع تقدمك في العمر يمكن أن يساعدك في معالجة الشيخوخة. ادمجها مع تركيبات فعالة للعناية بالبشرة واعتني ببشرتك الجميلة لإبقائها شابة دائمًا!

اقرأ ايضاً:

طبيب البوابة: كيف تحمي نفسك من موجة الحر الشديدة؟

طبيب البوابة: فحص يكتشف أعراض الزهايمر المبكرة