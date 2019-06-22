جميلة البوابة: اللف التنحيفي لخسارة الوزن

هل تعانين من زيادة الوزن المفرطة وخاصة في مناطق الأرداف أو البطن؟ يمكن لاسلوب الحياة العصري الذي يميل للكسل والخمول وقلة الحركة، أن يؤثر على تراكم الدهون لدينا. ويحاول المتخصصين في مجال التغذية إبتكار طرق جديدة لخفض الوزن، ولكن الأهم من ذلك أن تختاري الأساليب الصحية بعد أن تستشيري طبيبك الخاص.

اللف التنحيفي من الطرق الجديدة المخصصة للتخسيس الموضعي وتتم عن طريق مزج مجموعة من الزيوت والمواد الطبيعية ولفها على المنطقة التي يراد خفض الوزن فيها، ثم لفها بلفائف البلاستيك لمدة ساعة أو النوم بها ليلاً ثم نزعها، أو ممارسة الرياضة أثناء لفها، وبعد نزعها تشعرين بإنخفاض ملحوظ في الوزن في تلك المناطق.

من فوائد اللف التنحيفي:

يجنبك ظهور السليوليت ويقلل منه.

يساعدك على التخلص من الجلد الميت ويرطب المنطقة.

يحميكِ من ظهور الترهلات وعلامات التمدد على الجلد.

يخلصك من الآلام العضلية والبدنية في بعض مناطق الجسم خاصة للأشخاص الذين يمارسون رياضات عنيفة.

لكن تذكري أن اللف التنحيفي لا يحقق نتائج على المدى الطويلة بل هو يخلص الجسم فقط من المياه الزائدة، ولا يؤثر على نسبة الدهون بداخل الجسم.