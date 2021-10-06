جميلة البوابة: الموز أفضل صديق لجمالك الموز فاكهة مغذية ومليئة بالفوائد الصحية. إنها مثل جرعة من المغذيات. يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم وفيتامين C و B6 المفيدان للشعر والبشرة. يغذي البوتاسيوم الموجود في الفاكهة البشرة الجافة وكذلك الشعر الجاف. انه أفضل صديق لجمالك.

جميلة البوابة: الموز أفضل صديق لجمالك

فوائد الموز للبشرة والشعر

من السهل تقشير وتناول وهرس لب الموز، ويمكن استخدامه كقناع على كل من الشعر والوجه. تتمتع الفاكهة بخصائص علاجية عالية والتي ستلغي الضرر الناجم عن العلاجات الكيميائية والصبغات المتكررة.

تغذي الفاكهة بشرتك وتشدها، مما يجعلك تبدين أصغر سنًا لفترة أطول. قومي بإضافة اللبن الرائب إلى لب الموز قبل وضعه كقناع. إذا كنتِ تعانين من جفاف الشعر ، أضيفي اللبن الرائب إلى اللب قبل وضعه على شعرك. يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من الجلسرين النقي أو العسل. كما أن لزيت اللوز نفس التأثير على شعرك مما يجعله مغذيًا وصحيًا ولامعًا.

جميلة البوابة: الموز أفضل صديق لجمالك

طرق بسيطة لاستخدام الموز لتعزيز الجمال:

يهرس الموز، ثم يضاف اللبن الرائب والعسل. تخلط حتى تصبح عجينة ناعمة. ثم توضع على الشعر. تترك لمدة 30 دقيقة. ثم تغسل جيدا. يمكنك استخدام نفس العبوة على وجهك أيضًا. ستكون النتائج ممتازة. سيكون لديك بشرة ناعمة ومشدودة .

يهرس الموز مع البابايا أو التفاح المبشور أو لب البرتقال . يميل الموز إلى الاختلاط جيداً مع الفواكه الأخرى. يمكنك الحصول على تأثيرات مختلفة عند استخدام أصناف الفواكه المتنوعة. تحتوي البابايا على نسبة عالية من الإنزيمات مما يجعلها عاملًا رائعًا لتنظيف قشرة فروة الرأس . بينما يحتوي البرتقال على فيتامين سي ، لذلك فهو عنصر رائع يجب إضافته إلى الموز إذا كنت تريد التوازن. في حين أن ل لتفاح تأثير كبير على الترطيب والتنظيف عند مزجه مع الموز بسبب البكتين .

من الآمن أن نقول إن الموز من أكثر الأطعمة المغذية والصحية ، ليس فقط للجسم ولكن أيضًا للبشرة والشعر.

جميلة البوابة: الموز أفضل منتج طبيعي لجمالك

جميلة البوابة: قشور الموز لعلاج مشاكل الشعر