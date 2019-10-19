جميلة البوابة: اليوغا للتخلص من التجاعيد

هل تعاني من التوتر وظهور التجاعيد؟ لماذا لا تجربي اليوغا وضعية سيماسانا (وضعية زئير الأسد). تعد هذه من أفضل تمارين الوجه كما انه مضاد للشيخوخة. من شد الجلد إلى تقليل الخطوط الرفيعة وإزالة التجاعيد ، تفوق فوائد هذا التمرين أي تدليك مكلف للوجه قد تنجزه. لأنه يزيد من تدفق الدم على الوجه ، فإنه يعطي توهج طبيعي له كذلك.

التمارين وفوائدها:

التمرين الأول: تنفس من فمك. احبس الهواء داخل خدودك واحتفظ بها لبضع ثوان. ثم حرر الهواء من فمك ببطىء. كرر هذا ثمانية إلى 10 مرات. هذا التمرين يعمل على تقوية عضلات الخد ويمنحك خدوداً مشدودة ويقلل من التجاعيد مع تقدم في العمر.

التمرين الثاني: ضع اصابعك على الحاجبين من الداخل الآن اسحبهما من المركز باتجاه الجانب. كرر ثلاث إلى أربع مرات. سوف يساعد هذا على الاسترخاء وإزالة التوتر من منطقة الجبين والحاجبين ويقلل من التجاعيد.