جميلة البوابة: تخلصي من الإبط الداكن مع هذه الخضار الثلاثة

كم نحب ارتداء الفساتين بلا أكمام في الصيف ولكننا نكره الإبطين الداكنين ، ونشعر بالإحراج بين الحين والآخر، عندما نكون بين الناس!

5 تحذيرات صحية تنذرك بها منطقة الإبطين

إذا كنتِ ترغبين في التخلص من تلك الإبط الداكنة ، فقد حان الوقت لتجربة هذه الحيل الثلاثة للخضروات!

الليمون

يحتوي الليمون على عوامل التبييض الطبيعية وهي أسهل طريقة لتفتيح منطقة الإبط.

ما عليك سوى تقطيع الليمون إلى نصفين وفرك الأوتاد على الإبط لبضع دقائق. اتركي العصير على بشرتك لمدة نصف ساعة. كرر هذا مرتين في الأسبوع وستفاجأ بالنتيجة.

البطاطا

تحتوي البطاطا أيضًا على عامل تبييض طبيعي. فقط افركي شريحة رقيقة من البطاطا حول الإبط. يمكنك أيضًا وضع عصير حبة بطاطا بقطعة قطن. اترك العصير ليجف ثم اغسله.

الخيار

يمكن أن يعمل الخيار على تفتيح البشرة بشكل طبيعي. ابشر حبة خيار وصفي العصير. الآن ، خذ قطعة قطن واغمسها في عصير الخيار. ضع هذا العصير يوميًا على الإبط الداكن لتفتيحها بشكل طبيعي.

جميلة البوابة: 5 طرق طبيعية لتفتيح منطقة الإبطين