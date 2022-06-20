جميلة البوابة: تدليك الوجه سر تجديد البشرة الكل يريد بشرة متوهجة وصحية. ومع ذلك، يتطلب الحفاظ على بشرة متوهجة الكثير من الجهد، وعلى الرغم من أنك من عشاق المكياج بشدة ، فإن البشرة المجددة الصحية تكون أكثر صحة. يتطلب الوجه التنظيف والترطيب وكذلك تدليك الوجه.

جميلة البوابة: تدليك الوجه سر تجديد البشرة

الكولاجين

يعمل تدليك الوجه على زيادة الدورة الدموية وإرخاء الجلد، ويزيل الضغط والتعب. يمكن أن يساعد تدليك الوجه أيضًا في تكوين الكولاجين لضمان تفتيح البشرة وتنعيم الخطوط الدقيقة. يجب على المرء أن يقوم بتدليك وجهه 2 إلى 3 مرات في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة.

تعتبر بشرة الوجه أكثر حساسية من بشرة باقي الجسم وتتطلب الكثير من الاهتمام والعناية. أنماط الحياة القاسية يمكن أن تجعل بشرة الوجه تفقد لمعانها وتألقها الطبيعي. الحل للمشاكل الشائعة مثل لون البشرة غير المنتظم ، والبهتان ، وحب الشباب ، والندوب أو البقع ، والشيخوخة المبكرة ، وما إلى ذلك هو تدليك الوجه بالهلام الطبيعي يومياً. يوصى باستخدام المواد الهلامية خاصةً لأنها تناسب أنواع البشرة المتنوعة ولا تضر البشرة. إنها ترطب قليلاً وتعيد لمعان الوجه. العناية لمدة 5 دقائق فقط يمكن أن تعطي نتائج رائعة ليس فقط من حيث صحة الجلد ولكن أيضًا للتخلص من التوتر بشكل كبير .

جميلة البوابة: تدليك الوجه سر تجديد البشرة

ما الذي يمكن أن يفعله التدليك لمدة 5 دقائق؟

تحسين الدورة الدموية واعطاء توهج طبيعي للوجه.

يزيل السموم عن طريق تحريك السائل اللمفاوي.

يساعد التدليك المنتظم في تقليل الخطوط الدقيقة ويمكن أن يمنع التجاعيد.

يزيد من إنتاج الكولاجين الذي يساعد في تحسين المرونة ومنع الجلد من الترهل وإبقائه شاباً.

ينتج عنه لون بشرة موحد ومشرق ، ويساعد أيضًا في تقليل حب الشباب والندوب.

يقلل التوتر ليس فقط في العضلات ولكنه يساعد أيضًا في الاسترخاء الذهني ، مما يجعل الحالة المزاجية مرتفعة.

جميلة البوابة: تدليك الوجه سر تجديد البشرة

كيف اطبقه بالشكل الصحيح؟

اغسلي يديك جيدًا اغسلي وجهك بالماء أو غسول الوجه اللطيف واتركيه حتى يجف ضعي جل تدليك الوجه الطبيعي على الوجه قومي بتجفيف وجهك للمساعدة في فتح المسام استخدم أصابعك لتدليك البشرة بالضغط اللطيف فقط. التدليك بحركة دائرية. يمكن للمرء أيضا استخدام الأسطوانة

جميلة البوابة: تدليك الوجه سر تجديد البشرة

أشياء هامة يجب وضعها في الاعتبار:

لا تستخدمي الكثير من الضغط أثناء التدليك. كوني حذرة ولطيفة حول العينين لأن الجلد شديد الحساسية ، استخدمي حركة ناعمة. استخدمي الحركة البطيئة والخارجية لتدليك وجهك. تحركي جيداً وقومي بتغطية جميع المناطق من الجبهة إلى الرقبة.

اختاري المواد الهلامية الطبيعية للتدليك والتي تحتوي على الصبار و / أو الأعشاب أو النعناع أو الورد. توفر المواد الهلامية ترطيبًا خفيفًا وليس دهنياً. أنها توفر الغذاء الذي تحتاجه بشرة الوجه. فهي متعددة الاستخدامات وتناسب أنواع البشرة الجافة بقدر ما تناسب البشرة الدهنية. معظم الناس لديهم بشرة مختلطة ويهتمون دائمًا بالمنتج الذي يجب اختياره. في هذه الحالة ، لا يمكن لأحد أن يخطئ في استخدام المواد الهلامية الطبيعية. تساعد المواد الهلامية أيضًا في التئام الجلد وإصلاحه بسبب مكوناته المفيدة.

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