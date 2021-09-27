جميلة البوابة: تساقط الشعر بعد الإصابة بفيروس كورونا تعد الإصابة بـ كوفيد-19 معركة ضخمة ضد الفيروس القاتل والفوز بها عودة من الموت في بعض الحالات، ولكن غالبًا ما يكون الشفاء مصحوباً بمجموعة غريبة من المشاكل. بسبب الضغط الهائل للفيروس على الصحة البدنية والعقلية ، يعاني العديد من الأشخاص من عدد كبير من مضاعفات ما بعد كوفيد التي تعيق الشفاء التام لفترة طويلة. في حين أن بعض المضاعفات الشائعة مثل السعال والإرهاق وضعف تحمل التمارين وحساسية الجلد وجفاف العين وضيق التنفس وما إلى ذلك ، شهدت الموجة الثانية من الوباء ارتفاعًا مذهلاً في عدد المرضى الذين يشكون من تساقط الشعر.

جميلة البوابة: تساقط الشعر بعد الإصابة بفيروس كورونا

أسباب تساقط الشعر

يعاني الكثير منا من تساقط الشعر يومياً بسبب عوامل مختلفة مثل سوء التغذية ، وعدم وجود روتين مناسب للعناية بالشعر ، والإجهاد ، لكن تساقط الشعر بعد كوفيد يمكن أن يكون مختلفًا تمامًا وقد يستمر لمدة تصل إلى 4 أشهر، وفقًا لخبراء الصحة. غالبًا ما يكون سبب تساقط الشعر بعد الإصابة بـكوفيد-19 مرتبطاً بالإجهاد ونقص التغذية مثل انخفاض مستويات فيتامين D و B12 والتفاعلات الالتهابية. على عكس تساقط الشعر العادي حيث يفقد الفرد ما يصل إلى 100 شعرة يوميًا ، يمكن أن يؤدي تساقط الشعر بعد كوفيد-19 إلى فقدان 300-400 شعرة يوميًا. إذن ، ما هو أفضل حل لأولئك الذين يعانون من هذه الحالة المحبطة؟ من خلال البحث التمهيدي ، وجدنا أن زيوت الشعر التي تحتوي على جوز الهند هي حل معجزة لا يمكنها التحكم بفعالية في تساقط الشعر بعد الإصابة بفيروس كوفيد فحسب ، بل إنها تحفز أيضًا شعوراً غير محدود على خصلات الشعر. دعونا نشرحها أكثر.

جميلة البوابة: تساقط الشعر بعد الإصابة بفيروس كورونا

صحة الشعر وزيت جوزالهند

غالبًا ما تعتمد صحة الشعر الجيدة على نظامك الغذائي وروتين العناية بالشعر. يتطلب تساقط الشعر بعد كوفيد ، كونه حالة قاسية ، عناية إضافية. يعد اتباع نظام غذائي متوازن وإدماج العناصر الغذائية حلاً معتمدًا من قبل الخبراء في هذا الصدد. عندما يتعلق الأمر بالعناية بالشعر الخارجي ، فإن أحد أكثر الحلول المعجزة التي تحدثنا عنها هو زيت الشعر الذي يحتوي على جوز الهند.

ليس سراً أن جوز الهند كان أحد أكثر المكونات شهرة في روتين العناية بالشعر لفترة طويلة. حيث يوصى به أطباء الأمراض الجلدية وكذلك مصففي الشعر عندما نشكو من مشاكل مثل تساقط الشعر أو الجفاف أو التجعد. حتى في حالة تساقط الشعر بعد كوفيد ، يعمل زيت الشعر الذي يحتوي على جوز الهند بشكل مشابه تمامًا. معبأ بحمض اللوريك والدهون الثلاثية متوسطة السلسلة التي تعمل معجزات للشعر ، زيت الشعر الذي يحتوي على جوز الهند يعمل على ترطيب الشعر بعمق ، مما يوفر ترطيبًا وتغذية وافرة. يساعد زيت الشعر الذي يحتوي على جوز الهند على تكوين طبقات واقية خارجية وداخلية ، والتي تمكن الشعر من الاحتفاظ بالرطوبة ، وبالتالي يمنع الجفاف وينتج عنه خصل ناعمة وخالية من التجعد. تمنع خصائص اختراقه العميقة تساقط الشعر عن طريق الخوض في جذع الشعر لتقليل تساقط البروتين والقضاء على تكسر الشعر. يمكن أيضًا استخدام زيت الشعر الذي يحتوي على جوز الهند على فروة الرأس لتمكين نمو الشعر. تساعد خصائصه المرطبة أيضًا بشكل فعال في معالجة قشرة الرأس والأطراف المتقصفة وحتى الضرر الناجم عن تصفيف الشعر!

كيفية استخدام زيت الشعر الذي يحتوي على جوز الهند؟

الخبر السار هو أن هناك الكثير من زيوت الشعر التي تحتوي على جوز الهند في السوق والتي يمكن إضافتها بسهولة إلى روتين العناية بالشعر لمحاربة مشاكل الشعر المتعلقة بكوفيد-19. كل ما نحتاج إلى القيام به هو تنظيم استخدام هذه الزيوت لتوفير التغذية التي يحتاجها الشعر 2-3 مرات في الأسبوع على الأقل. يمكن أن تساعد إضافة كمية صغيرة من زيت الشعر الذي يحتوي على جوز الهند إلى روتينك اليومي في توفير نتائج مذهلة بصرف النظر عن المساعدة في الحد من تساقط الشعر المرتبط بكوفيد.

إذا كنت تتساءلين عن كيفية البدء ، فإليك بعض الطرق للقيام بذلك:

● أضيفي زيت الشعر الذي يحتوي على جوز الهند إلى أقنعة الشعر وضعيها 2-3 مرات في الأسبوع لمدة 30-40 دقيقة قبل غسل شعرك.

● اتركي زيت الشعر الذي يحتوي على جوز الهند في شعرك وفروة رأسك طوال الليل.

● اختيار زيت الشعر الذي يحتوي على جوز الهند.

● رطبي شعرك عن طريق وضع القليل من زيت الشعر الذي يحتوي على جوز الهند بعد غسل الشعر للاحتفاظ بالرطوبة.

جميلة البوابة: تساقط الشعر بعد الإصابة بفيروس كورونا

فوائد الاستخدام المنتظم لزيوت الشعر التي تحتوي على جوز الهند

سواء كان ذلك بسبب تساقط الشعر بعد كوفيد أو تساقط الشعر اليومي، يجعل شعرك قويًا. وذلك لأن زيت الشعر الذي يحتوي على جوز الهند لديه القدرة على تقليل فقدان البروتين - وهو أحد أكبر أسباب تساقط الشعر وتقصفه. كيف يعمل هذا؟

يأتي زيت الشعر الذي يحتوي على جوز الهند بقدرات اختراق عالية ، مما يعني أنه يتم امتصاصه بسهولة بواسطة عمود الشعر. يعمل هذا على تغطية الشعر بدرع واقي يمنع فقدان الرطوبة عند غسل الشعر أو تعريضه لمواد كيميائية مختلفة. كما يتغلغل في الشعر بسهولة ويساعد في تقوية بنية الدهون.

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