جميلة البوابة: تعرفي على فوائد الطين لجمالك

يعتبر الطين أحد منتجات التجميل الأكثر شعبية فهو يساعد على تقليل حب الشباب، ينظف بشرتك بعمق، وليس له أي آثار جانبية، وسعره معقول جداً. ولكن هناك فوائد متعددة للطين تعالوا نتعرف عليها:



خلافا لمعظم منتجات العناية بالبشرة فالطين يمكن استخدامه على أي نوع من أنواع الجلد. إذا كانت بشرتك دهنية امزجي الطين مع ماء الورد واستخدميه على وجهك. اما إذا كانت بشرتك جافة استخدمي عجينة من الطين مع اللوز والحليب واستخدميها بانتظام لتغذية بشرتك.

يقلل من البثور

أفضل وسيلة لتهدئة البثور الملتهبة الحمراء على وجهك هو استخدام الطين. امزجي الطمي مع عصير الطماطم والكركم وخشب الصندل واستخدميه على وجهك لمدة عشر دقائق لتقليل الالتهاب.

غسول مقشر للجسم

اخلطي كوب من دقيق الشوفان مع ملعقة من الكركم، الحليب والطين. استخدمي هذا الخليط على جسمك أثناء الاستحمام يوميا لبشرة متألقة وناعمة.

بديل للشامبو

الطين منظف لطيف للشعر يخلص فروة رأسك من الدهون الزائدة يزيل كل الأوساخ والترسبات من شعرك.

التخلص من تقصف الشعر

ضعي زيت الزيتون على شعرك خلال الليل وفي الصباح لفي منشفة مغموسة في الماء الساخن حوله. بعد ساعة، اغسلي شعرك مع عجينة من الطين واللبن الرائب. ثم استخدمي الشامبو والبلسم الخاص بك. استخدمي هذه الطريقة كل أسبوع، وسوف تتخلصين من التقصف تماماً.

تحسين الدورة الدموية

ضعي عجينة من الطين والماء على أطرافك المتعبة وسوف تبدئين بالشعور بشكل أفضل سريعاً.