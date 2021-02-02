جميلة البوابة: تعرفي على موضة الأظافر الملونة لعام 2021

بالرغم من الظروف الصعبة إلا أن عام 2020 منحنا مزيدًا من الوقت لنكون مبدعات، فالكثير منا جرب طرق مختلفة للماكياج، وصبغ الشعر، و العناية ب الأظافر في المنازل.

ولكن مع تغير العام ، تتغير الموضة أيضًا ، ومنذ بدايته تميز عام 2021 بالكثير من الحداثة. بدءًا من التعامل مع كل ظفر لوحده باعتباره تصميمًا فرديًا خاصًا به إلى التصميمات الهندسية ، فإن هذا العام يحتوي على كل شيء. فيما يلي بعض أفضل موضة الأظافر بألوان مختلفة وأفكار غير متطابقة لعام 2021.

الباستيل:

يمكنك تبديل المانيكير الفرنسي الكلاسيكي بمجموعة نابضة من ألوان الباستيل. حيث يمكنك استخدام ظل مختلف على كل طرف من أطراف الأظافر بلون مختلف.

التدرج اللوني:

هل تحب الألوان كثيرا؟ استخداميها لصالحك. اختر جميع أنواع الصبغات والظلال من ذلك اللون وقم بطلاء كل ظفر بلون مختلف. هذا العام ، ستحظى الأظافر بالوان متدرجة. قد لا يبدو هذا صعباً ولكنه سيزيد الكثير من المرح من مجرد استخدام لون واحد على جميع الأصابع.

الفن التجريدي :

دع إبداعك يقوم بكل الحديث مع موضة فن الأظافر هذا. استخدم كل الألوان التي تحبها وقم بطلاء أظافرك بأشكال وتصميمات مختلفة لإنشاء فن تجريدي على كل ظفر. احتفظ ببعض المساحة الفارغة على كل ظفر للسماح لإبداعك بالتألق بشكل مشرق.

أظافر مخملية:

هل تعتقد أننا سنتحدث فقط عن الألوان؟ حسنًا ، أنت مخطئ. هذا العام ، يمكن أن ترتفع الأظافر المخملية عند إقرانها بالأظافر الفرنسية. يمكنك اختيار جعلها تبدو أكثر برودة من خلال عمل لون مختلف في كل يد. تحدث عن كسر القاعدة التقليدية القديمة المتمثلة في استخدام نفس طلاء الأظافر في كلتا يديك. تم كسر جميع أنواع القواعد هذا العام.

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