جميلة البوابة: خلطات تفتيح لون الإبط الداكن للرجال قد يكون لون الإبط الداكن محرجًا للنساء. ولكن ماذا عن الرجال، تصيب مشاكل الجلد النساء والرجال على حد سواء، ويمكن أن تصبح هذه المشاكل محرجة خاصة في فصل الصيف، واثناء ممارسة التمارين الرياضية، لذلك عزيزي الرجل لا داعي للخجل من الحديث عن هذه المشكلة، اليوم اصبح بإمكانك تفتيح الإبطين الداكنين في المنزل بسهولة دون الحاجة إلى زيارة الطبيب أو المركز الطبي. وأنت بحاجة الى ذلك ليس من أجل المظهر الخارجي وحسب، ولكن للقضاء على البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.

حسنًا ، إليك نظرة على خمسة علاجات منزلية يمكن أن تساعدك على التخلص من الإبطين الداكنين.

جميلة البوابة: خلطات تفتيح لون الإبط الداكن للرجال

صودا الخبز

تعتبر صودا الخبز ، الموجودة في كل منزل تقريبًا ، أفضل مكون طبيعي لتفتيح منطقة الإبط. كل ما عليك فعله هو خلط صودا الخبز بالماء لعمل عجينة سميكة. الآن ، يوضع هذا المعجون لفرك الإبط مرتين في الأسبوع. بعد الانتهاء من الدعك ، يغسل المزيج وتجفف المنطقة بلطف.

جميلة البوابة: خلطات تفتيح لون الإبط الداكن للرجال

زيت جوز الهند

إنه الزيت الأكثر انتشارًا للعناية بالشعر والبشرة والأكثر فائدة. إنه مشهور بعامل تفتيح البشرة الطبيعي - فيتامين إي. فقط قم بتدليك منطقة الإبط بزيت جوز الهند يوميًا واتركه لمدة خمسة عشر دقيقة. بعد ذلك يغسل بالماء العادي.

جميلة البوابة: خلطات تفتيح لون الإبط الداكن للرجال

خل حمض التفاح

خل التفاح لا يزيل الدهون فحسب ، بل يزيل الخلايا الميتة أيضًا لأنه يحتوي على أحماض خفيفة وهي منظفات طبيعية. اخلطي ملعقتين كبيرتين من كل من خل التفاح مع صودا الخبز وضعي هذا الخليط على إبطيك. اتركيه الآن لمدة خمس دقائق واشطفه بالماء البارد عندما يجف.

جميلة البوابة: خلطات تفتيح لون الإبط الداكن للرجال

زيت الزيتون

في العصور القديمة ، كان الناس يستخدمون زيت الزيتون لتعزيز جمالهم وهذا بالضبط ما يفعله حتى الآن. جرب خلط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من السكر البني ، وسيكون لديك مقشر منزلي الصنع جاهز. افركه لمدة دقيقتين على الابط ثم اتركه لبضع دقائق. الآن، اشطفيه بالماء العادي.

جميلة البوابة: خلطات تفتيح لون الإبط الداكن للرجال

الليمون

يعتبر الليمون عامل تبيض طبيعي. فقط افركي نصف ليمونة على المنطقة الداكنة كل يوم لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق قبل الاستحمام وستلاحظين فرقًا ملحوظًا.

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