جميلة البوابة: خلطات منزلية للبشرة الدهنية

يجب أن يكون الأشخاص ذوو البشرة الدهنية أكثر حذراً بشأن منتجات البشرة التي يستخدمونها لأنها يمكن أن تؤدي إلى اندلاع البثور. بصرف النظر عن اختيار المنتجات التي اساسها ماء ، واستخدام الصابون المعالج ، يمكنك أيضًا تجربة هذه العلاجات المنزلية السريعة للحفاظ على بشرة خالية من حب الشباب.

خلطة الكركم

أضف رشة من مسحوق الكركم وخشب الصندل وضعه على وجهك. يغسل بعد 15 دقيقة.

ضع مزيجًا من ماء الورد ومعجون خشب الصندل

امزج القليل من ماء الورد مع معجون خشب الصندل ، وطبقه يوميًا على الوجه. اغسله بعد 15 دقيقة.

خلطة القرفة وعصير الليمون

يُضاف مسحوق القرفة إلى القليل من عصير ليمون. أضف بضع قطرات من العسل ، واخلطها في عجينة لزجة. ضع هذا على حب الشباب يوميًا واتركيه لمدة ساعة على الأقل.